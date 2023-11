Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehreren Hundert Teilnehmern findet auch dieses Jahr wieder DER AKTIONÄRSTAG statt. Nutzen Sie die Chance und treffen Sie die Experten von BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag.

Am Samstag, den 25. November 2023 öffnen sich die Tore zum 6. AKTIONÄRSTAG in Kulmbach. Es erwartet Sie ein umfangreiches Vortragsprogramm und interessante Gesprächsrunden. Unsere Experten von BÖRSE ONLINE, Frank Pöpsel (Geschäftsführender Chefredakteur), Jens Castner (Chefredakteur) und Tobias Schorr (Chefreporter) sowie Benjamin Heimlich, stellvertretender Chefredakteur €uro am Sonntag werden vor Ort sein und das Programm mitgestalten. Außerdem wird Ihnen Golo T. Kirchhoff, der Kopf hinter dem neuen Börsendienst Kirchhoff-System Rede und Antwort stehen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und treffen Sie unsere Experten persönlich.

Frank Pöpsel gibt zusammen mit Leon Müller (Chefredakteur DER AKTIONÄR, einfach börse, AKTIONÄR TV) und zwei weiteren Gästen den Auftakt zum AKTIONÄRSTAG: Um 9:30 Uhr führen sie eine gemeinsame Diskussion zum Thema „Die Aufregerthemen 2023 – das bringt 2024“. Weitere spannende Vorträge erwarten Sie im Anschluss daran.

So diskutieren Golo T. Kirchhoff und Tobias Schorr später am Vormittag gemeinsam mit Florian Söllner (Autor des Hot Stock Report) sowie Nicolai Tietze (Executive Director Morgan Stanley) über die Megatrends von morgen und Benjamin Heimlich spricht zum Thema „Funktionieren Langfristanlagen auch heute noch?".

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Die Teilnahme ist für Abonnenten kostenlos, der reguläre Eintritt kostet 25 Euro. Melden Sie sich jetzt an, die Plätze sind limitiert.

Ticket sichern