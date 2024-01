Neue Technologien verändern unser Leben rasant. Welche Trends von morgen Sie sich heute schon ins Depot legen können



Auf einmal war der Durchbruch da. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist seit gut einem Jahr das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die Politik ist zwiegespalten, hitzige Debatten bestimmen den öffentlichen Diskurs. Wird das Leben durch die neue Technologie angenehmer oder fallen ihr schon bald massenhaft Arbeitsplätze zum Opfer? Kann KI die Welt retten oder wird sie die Menschheit auslöschen? Fragen über Fragen.



Fest steht: Ist eine Technologie einmal erfunden, wird sie früher oder später auch eingesetzt — vom Rad bis zur Atombombe. Da der Siegeszug von ChatGPT und Co ohnehin nicht aufzuhalten ist, tun Anleger gut daran, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Denn dank künstlicher Intelligenz eröffnen sich fantastische Investmentchancen, wie die herausragende Performance der Aktie des Chipgiganten Nvidia im vergangenen Jahr beweist. Glaubt man Zukunftsforschern und Börsenexperten, war Nvidia erst der Anfang.

Die Redaktion hat sich deshalb auf die Suche nach den Profiteuren von morgen begeben und 25 Aktien gefunden, die das Potenzial haben, eine ähnliche Rally aufs Parkett zu legen. Darunter sind alte Bekannte wie Microsoft, Dell Technologies und Mercedes-Benz. Aber auch Aktien, die so unbekannt sind, dass sie in Deutschland noch (!) nicht einmal gehandelt werden. Da die meisten Banken und Broker Aktienkäufe in den USA mittlerweile zu vertretbaren Konditionen anbieten, wollen wir Ihnen diese Werte wie nicht vorenthalten.



Insgesamt hat die Redaktion zehn Themenkomplexe identifiziert, die — ob direkt oder indirekt — zu einer goldenen Zukunft beitragen können. Das Wichtigste ist sicherlich die Gesundheit. Hier hilft KI nicht nur, Krankheiten im Frühstadium zu erkennen, sie wird auch dazu beitragen, Medikamente und Gentherapien zu entwickeln, die das heilen, was heute noch als unheilbar gesehen wird. Das Gleiche gilt für die Materialforschung und die Mobilität.



Mithilfe elektronischer Superhirne können Energieeffizienz gesteigert, Fahrzeuge und Verkehrsströme gelenkt werden. Auch vor Ämtern und Behörden wird die Zukunft nicht haltmachen — Stichwort: digitale Identität. Die Blockchain, ohne die Kryptowährungen als neue Anlageklasse undenkbar wären, wird auch handschriftliche Dokumentationsvorgänge in wenigen Jahren überflüssig machen.



Um die dadurch entstehenden Datenmengen zu bewältigen, braucht es leistungsfähigere Rechenzentren, effizientere Mikrochips, schnellere Cloud-Technologien und vor allem Sicherheitsvorkehrungen, die in der Lage sind, die zunehmenden Cyberattacken abzuwehren. Weder brisante Daten noch brisante Technologien dürfen in die falschen Hände geraten. Last but not least sind es die Entwickler der künstlichen Intelligenz selbst, deren Aktien Anlegern in den nächsten Jahren zu ansehnlichem Wohlstand verhelfen können.



Die Redaktion hat zu jedem der zehn Themenkomplexe zwei bis vier Aktien ausgewählt, die aus heutiger Sicht besonders zukunftsträchtig erscheinen. Auch wenn neue Technologien meist mit hohen Risiken behaftet sind, da die Bewertungen der operativen Entwicklung oft vorauslaufen, sind wir überzeugt, dass einige Volltreffer dabei sein werden.



