Hier können Anleger noch nah am Dreijahrestief einsteigen, die Prognosen der Aktie liegen günstig







Mit 891 Millionen Bestellungen mit einem Bruttotransaktionswert von 26,4 Milliarden Euro (2023) gehört dieses Unternehmen weltweit zu den größten Essenslieferdiensten. Vor allem durch Fusionen sowie durch die Übernahme eines US-Lieferdiensts im Jahr 2021 wurde diese Marktstellung erreicht.



Doch der Wettbewerbsdruck ist hoch, Investitionen und strukturelle Herausforderungen haben das Unternehmen belastet. Der Kauf des US-Lieferdienstes erwies sich deshalb am Ende als Fehlschlag, da sich dieser gegen starke Konkurrenten wie Doordash und Uber Eats nur bedingt behaupten konnte.



Folgerichtig erfolgte der Verkauf an den Konkurrenten Wonder zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar. Beim Einstieg hatte das Unternehmen über einen Aktientausch noch 7,3 Milliarden Dollar gezahlt. Trotz des Verlusts begrüßen die Analysten von JP Morgan den Schritt aus zwei Gründen: Durch den Verkaufserlös sinkt die Verschuldung und damit die Belastung durch Zinsaufwendungen. Zudem fallen die Verluste weg, die der US-Lieferdienst beigesteuert hatte. Nun sei die Firma auf einem gutem Weg, zu einem eher defensiv aufgestellten Unternehmen mit solidem Wachstum und steigenden Margen zu werden, meinen die Experten.



Kernmärkte im Fokus

In Zukunft will man sich auf die profitableren Märkte in Europa konzentrieren. Die Neuausrichtung umfasst dabei einen Abbau der Nettoverschuldung bis Ende 2025 auf 90 Millionen Euro. Zudem soll der freie Cashflow deutlich steigen, auch durch geringere aktienbasierte Vergütungen. Wegen des Verkaufs wird der Umsatz zwar sinken, das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebitda) soll jedoch bis 2026 deutlich auf 577 Millionen Euro steigen. Auch könnte es weitere Verkäufe geben, insbesondere in Kanada und Australien, was Geld in die Kasse brächte.



Analysten bewerten die Aktie zunehmend optimistisch, auch wenn das Unternehmen bis einschließlich 2026 wahrscheinlich weiter rote Zahlen schreiben wird. So haben etwa die Experten von Kepler Cheuvreux das Kursziel kürzlich von 23 auf rund 30 Euro angehoben. Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent.



Für risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bietet die Aktie eine interessante Turnaround-Chance. Zudem stellt das Unternehmen mit einem Börsenwert von weniger als drei Milliarden Euro ein attraktives Übernahmeziel dar. Lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, um welches Unternehmen es sich handelt und noch weitere richtungsweisende Informationen.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Aufspaltung rückt näher

Abgesehen von der hohen Dividende ist die Aktie dieses Spezialchemiekonzerns ein Trauerspiel. Das missfällt wohl auch dem Großaktionär. Nun werden die Strukturen gestrafft (S.28)



Schnäppchenpreis!

Nach Bekanntgabe der Neunmonatszahlen ging der Aktienkurs dieser Baumarktkette in die Knie. Eine günstige Einstiegschance: Die Bewertung rechtfertigt auf jeden Fall höhere Kurse (S.30)



Günstiger Rückversicherer

Rückstellungen könnten das Ergebnis fürs vierte Quartal verhagelt haben. 2025 soll die Wende kommen. Steigende Preise und strenge Kostenkontrolle dürften die Gewinnsituation beflügeln (S.36)



Ein neuer Welt-ETF

Weltweit anlegende Indexfonds gibt es viele. Dieser ETF setzt auf eine neue Nachbildungsmethode, die höhere Renditen bringen soll (S.44)



Im Frühling soll die Kasse klingeln

Vier Positionen auf Öl sowie die Edelmetalle Gold und Silber laufen zwischen dem 17. März und dem 4. April aus. In dieser Zeit sind Gewinne zwischen 75 und 124 Prozent drin (S.48)

Aktions-Abo: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für nur 9,90 Euro!

Nutzen Sie jetzt das Aktions-Angebot von BÖRSE ONLINE und erhalten Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin bleiben Sie stets bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Branchenexperten und Unternehmenslenkern.

Warten Sie nicht länger – sichern Sie sich Ihr Aktions-Abo noch heute!



Jetzt Angebot sichern