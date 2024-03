Bekommt ein Fonds einen neuen Manager, sollten Anleger aufhorchen, weil die Strategie sich damit ändern könnte. Beim über 15 Milliarden Euro schweren UniGlobal (ISIN: DE0008491051) ist dies wohl nicht zu befürchten.

Anfang April 2024 wird Bernd Schröder den globalen Fondsklassiker von Union Investment als „Lead-Portfoliomanager“ übernehmen. Schröder kennt den Fonds seit 2012, er betreut ihn als Co-Fondsmanager. Seit September 2020 arbeitet er an der Seite von Christoph Niesel, der in Altersteilzeit gehen wird. Im UniGlobal finden sich rund 90 bis 100 Titel aus Industrieländern, etwa große Techs wie Amazon, Meta Platforms, Microsoft oder Nvidia. US-Werte dominieren mit rund 69 Prozent Gewicht, der Rest steckt in japanischen, europäischen und südkoreanischen Aktien.

Techs machen 26 Prozent aus und liegen damit vorne. Bei der Auswahl wird auf ertragreiche Geschäftsmodelle mit einem positiven Cashflow geachtet, Gewinnwachstum und Bewertung sollten zusammenpassen. Der UniGlobal dürfte mit diesem Ansatz auch unter Schröder einer der besten globalen Aktienfonds bleiben.

Schlau investieren, clever sparen: Holen Sie sich den €uro Finanz-Newsletter und sichern Sie sich ein Geschenk

Diese und noch weitere Anlage- und Zinsideen finden Sie regelmäßig im €uro Finanz-Newsletter. Abonnieren Sie jetzt den €uro Finanz-Newsletter und erhalten Sie jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr – kostenlos in Ihr Postfach.

Mit dem €uro Finanz-Newsletter erhalten Sie pünktlich zum Wochenende wichtige Tipps für Ihre Finanzentscheidungen. So können Sie Ihr Geld einfach und intelligent anlegen.

Diese Woche im €uro Finanz-Newsletter:

• Für 3, 6 oder 12 Monate – jetzt schnell noch Geld parken

• Seriöse 18 Prozent mit der Allianz

• Immobesitzer aufgepasst: Steuerfallen beim Gärtnern

• Vermögensaufbau: besonders günstig mit Neobrokern

• Kurs-DAX über 7000 – Allzeithoch!

Melden Sie sich jetzt zum €uro Finanz-Newsletter an und sichern Sie sich ein Geschenk.

Hier anmelden