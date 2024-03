Die Aktie des Gesundheitsdienstleisters ist im Höhenflug. Private-Equity-Investoren aus den USA haben Interesse am Beauty-Segment der Berliner und sorgen für neue Kursfantasie

Beim Berliner Gesundheitsdienstleister wird es spannend. Das Unternehmen berichtete jüngst über Kaufinteresse von Private-Equity-Firmen aus den USA. Dem Vernehmen nach seien Investoren am Beauty-Segment interessiert. Das Geschäft mit Schönheit boomt, vor allem in den 58 Schönheitskliniken und Behandlungszentren brummt das operative Geschäft. Für dieses Jahr prognostizieren die Hauptstädter ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 27 Millionen Euro. Offensivere Flüsterschätzungen in der Branche halten gar Gewinne von mehr als 30 Millionen Euro für möglich.



Zwei Drittel des Gewinns dürften auf das Schönheitssegment entfallen, das restliche Ergebnis steuert der Pharmahändler Haemato bei, an dem das Unternehmen mit 68 Prozent beteiligt ist. Ein Wachstumstreiber für die Zukunft ist die internationale Expansion rund um Schönheitsbehandlungen, die auf Hochtouren läuft. Die Zahl der Behandlungszentren soll im kommenden Jahr auf 75 bis 100 steigen und könnte bis zum Jahr 2030 auf 200 bis 250 Fachkliniken wachsen. Viel Fantasie verspricht der Einstieg in den wichtigen US-Markt. Im laufenden Jahr sollen in Übersee erste Standorte eröffnen, weitere Kliniken sollen dort zügig erschlossen werden.



Übernahmefantasie treibt Aktie an

Das Interesse von amerikanischen Investoren am Beauty-Segment ist nachvollziehbar. Investitionen im Schönheitssektor nehmen zu. In den vergangenen fünf Jahren wurden bereits über 400 Transaktionen in diesem Bereich durchgeführt. Laut Schätzungen des Managements wurden zuletzt vergleichbare Private-Equity-Deals mit einem Enterprise-Value-(EV)-Ebitda-Multiplikator von gut 30 abgeschlossen. Nach Berechnungen durch Analysten von Warburg Research würde das auf dieser Bewertungsbasis angesichts eines für 2024 erwarteten Ebitda von 27,4 Millionen Euro einem EV von über 822 Millionen Euro entsprechen.



Zum Vergleich: Der gesamte Börsenwert des Unternehmens beträgt aktuell lediglich rund 255 Millionen Euro und zeigt, wie günstig die Aktie noch zu haben ist. Selbst wenn man konservativer rechnet und eine Bewertung des 15-fachen Ebitda für eine Beteiligung von Investoren ansetzt — zu diesem Multiplikator erwarb zum Beispiel die Carlyle-Gruppe 2023 eine Mehrheitsbeteiligung am indischen Schönheitspflegeanbieter VLCC —, würde das Kurse von über 20 Euro locker rechtfertigen.

Die neue Übernahmefantasie sollte den Aktienkurs in den kommenden Monaten weiter antreiben.



