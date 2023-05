Über vier Prozent Zinsen gibt es zur Zeit auf Festgeld – eine gute Option Ihr Vermögen bequem und einfach wachsen zu lassen. Bei welchem Anbieter Sie die besten Konditionen erhalten, zeigt Ihnen der BÖRSE-ONLINE-Festgeldvergleich

In den vergangenen Jahren lagen die Zinsen für Sparer am Boden, die Anlage in Festgeld hat sich kaum ausgezahlt. Mit der eingeläuteten Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) schnellte der Leitzins zuletzt nach oben. Somit ist Festgeld als sichere Anlageform wieder attraktiv geworden. Im Vergleich zum Tagesgeld gibt es auf Festgeld einen deutlich höheren Zinssatz. Für Ihren Vermögensaufbau lohnt es sich derzeit also, neben dem Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto eine weitere Summe in Festgeld anzulegen. Auf diese Summe sollten Sie allerdings für den festgelegten Zeitraum von ein bis fünf Jahren verzichten können. Denn in diesem Zeitraum können Sie keine Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Doch wie finden Sie den besten Anbieter für Festgeld? BÖRSE ONLINE hat für Sie einen Vergleichsrechner aufgesetzt. Denn neben dem zu erwartenden Zinssatz ist es auch wichtig, dass der Anbieter vertrauensvoll und solvent ist. Ergänzend zu Ihrem Anlagebetrag und der Anlagedauer bezieht der Vergleich ein Bonitätsrating und die Option auf Einlagesicherung mit ein.

Die besten Konditionen mit dem Festgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE

Die Anlage in Festgeld gilt als verhältnismäßig sicher. Wie bei jeder anderen Geldanlage besteht jedoch auch hier ein Restrisiko, dass es zu minimieren gilt. Aus diesem Grund hat BÖRSE ONLINE diesen Vergleichsrechner aufgesetzt.



Jetzt Konditionen vergleichen und den besten Anbieter für Ihr Festgeld finden!

Festgeld kann Ihren Vermögensaufbau unterstützen und ist ergänzend zu einem Tagesgeldkonto zu empfehlen, wenn Sie längere Zeit auf eine Summe verzichten können. Da Sie den Zeitraum der Laufzeit im Vorhinein festlegen, können Sie mit dem Geld und den zu erwartenden Zinserträgen sehr gut planen. Sichern Sie sich die besten Konditionen für Ihr Festgeld!

Zum Vergleichsrechner