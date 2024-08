Es gibt neue Fusions- und Übernahmegerüchte um den Rohstoffspezialisten. Mutige Anleger nutzen Kursrücksetzer zum Kauf. Über 35 Prozent Kurspotenzial sind drin.

Es brodelt mal wieder in der Gerüchteküche rund um den Kupfer- und Recyclingspezialisten. Dem Vernehmen nach will ein Stahlkonzern zusammen mit einem Finanzinvestor den Rohstoffkonzern übernehmen. Der Stahlkonzern hat die Spekulation um eine Fusion inzwischen allerdings zurückgewiesen. Die Geschäfte würden nicht gut zusammenpassen, und es gebe keine echten Synergien. Ob eine Übernahme eingefädelt wird oder nicht, lässt sich aktuell für Außenstehende schwer einschätzen. Fest steht, der Stahlkonzern hält einen hohen Aktienanteil und damit alle Fäden in der Hand.

Über 35 Prozent Kurspotenzial

Das dürfte auch in Zukunft für anhaltende Fantasie sorgen und die Aktie befeuern. Da bei dem Kupfer- und Recyclingspezialisten auch das operative Geschäft gut läuft, können Anleger mit langem Atem den Titel ihrem Depot beimischen. Im Zuge der jüngsten Marktkorrektur kam auch das MDAX-Papier zurück, wodurch sich Neueinsteigern jetzt eine gute Kaufchance bietet. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über den Widerstand bei 80 Euro, könnte sie dreistellige Kursniveaus ins Visier nehmen. Das Kurspotenzial liegt bei über 35 Prozent.

