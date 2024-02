Deutscher Versicherungskonzern hebt seine Dividende kräftig und unerwartet deutlich an.

Eine Zahl ist dem Konzernchef besonders wichtig: Mehr als 70 Prozent der Angestellten sind inzwischen Aktionäre ihres Arbeitgebers. Auch im eigenen Haus dürfen sich somit viele auf eine höhere Dividende freuen. Der Versicherungskonzern hat die Ausschüttung nicht nur unerwartet stark angehoben, sondern die gesamte Dividendenpolitik neu geordnet. 13,80 Euro je Aktie will das Unternehmen nach der Hauptversammlung im Mai ausschütten. Analysten hatten nur mit etwas mehr als 12 Euro gerechnet.

Möglich macht den Sprung die neue Ausschüttungsquote: 60 statt bisher 50 Prozent sollen an die Aktionäre gehen. Zudem wird eine Zahlung stets zumindest in Höhe des Vorjahreswerts angestrebt. Überschattet wird die positive Überraschung durch Schwächen an anderen Stellen des Zahlenwerks. Bei der Gewinnprognose, die laut des Konzernchefs „konservativ“ kalkuliert ist, hätten sich einige Börsianer mehr Mut gewünscht. 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro stellt der Versicherungskonzern in Aussicht.

2023 war ein Erfolgsjahr

Insgesamt war das vergangene Jahr ein Erfolg für den Konzern. Der operative Gewinn stieg um 7 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro und erreichte damit ein neues Rekordniveau. Den wichtigsten Beitrag leistete der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung. Das Unternehmen bleibt mit einer Dividendenrendite von 5,6 Prozent und der Aussicht auf weiter steigende Ausschüttungen einer der Topwerte in dieser Kategorie. Den Rücksetzer der Aktie nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen sehen wir als eine Einstiegsgelegenheit.

