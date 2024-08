Nachdem die Börsen zuletzt kräftig durchgeschüttelt wurden, setzte rasch die marktbreite Erholung ein. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat eine Liste mit Aktien zusammengestellt, die jetzt noch Potenzial bieten



Beim Blick auf die Märkte gibt die US-Investmentbank Morgan Stanley keine endgültige Entwarnung. Ihre Analysten sehen im aktuellen Marktumfeld die Notwendigkeit für eine sorgfältige Aktienauswahl. Passend dazu hat die Bank eine Liste mit 20 Unternehmen herausgegeben, für die sie sich auch nach der Erholungsbewegung zuversichtlich zeigt. Fündig geworden sind die Experten dabei in verschiedensten Branchen und bei Firmen unterschiedlicher Größe. So hat es unter anderem der iPhone-Konzern Apple in die Auswahl geschafft, ebenso wie der Elektroautopionier Tesla oder der Getränke- und Snackhersteller Pepsico. Solch große Qualitätswerte stehen regelmäßig im Fokus von Investoren weltweit.

Daneben zeigt sich Morgan Stanley aber auch für kleinere Firmen optimistisch, die deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten und die Anleger in Deutschland dadurch vermutlich kaum auf dem Schirm haben dürften.



€uro am Sonntag hat vier dieser eher unbekannten Favoriten von Morgan Stanley unter die Lupe genommen. Sie sind für Anleger auch nach der jüngsten Kurserholung einen Blick wert.

Geglänzt und doch enttäuscht

Der Chipentwickler Nvidia schlägt mit seinen Zahlen die Schätzungen, die Aktie aber rutscht ab. Die Erwartungen von Investoren scheinen zunehmend schwerer zu erreichen zu sein (S.6)



Besser als erwartet

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Salesforce kamen an der Börse gut an – und könnten auch dem deutschen Konkurrenten SAP zugutekommen (S.8)



Super Micro unter Beschuss

Hindenburg Research erhebt schwere Vorwürfe gegen den KI-Profiteur. Der Druck auf die Aktie nimmt zu (S.10)



Minenfirmen begraben Rechtsstreit

Seit über einem Jahr prozessierten Endeavour Mining und Lilium Mining wegen zweier Goldprojekte in Burkina Faso. Jetzt einigten sie sich. Was das für Anleger bedeutet (S.39)



Europas Airlines im Sinkflug

Europas Airlines stecken in der Krise, ausgelöst auch durch hohe Standortkosten. Die Branche fordert ein Umdenken der Politik. Erste Airlines reagieren mit drastischen Maßnahmen (S.42)



