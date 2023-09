Der X-Faktor: Zehn Aktien mit einem besonders großen Extra – sprich: außerordentlichem Kurspotenzial bis zu 300 Prozent

Zwei Wege, das gleiche Ziel: Kursgewinne, möglichst hohe. Die Redaktion hat die Aktienmärkte nach außergewöhnlichen Investmentchancen durchsucht. Künstliche Intelligenz, der neue Megatrend, spielt dabei eine wichtige Rolle, aber auch auf den ersten Blick weniger spektakuläre Themen wie Abfallverwertung, Klimatisierung oder auch Glücksspiel.

Auf zwei Gruppen von Unternehmen haben wir uns bei der Auswahl konzentriert — zum einen solche mit schillernder Vergangenheit, die im Schatten der heute dominierenden Techriesen an einem Comeback arbeiten: IBM, General Electric oder Oracle haben in ihren Spezialgebieten noch immer wertvolles Know-how und darum an der Börse Aufholpotenzial. Für die zweite Gruppe haben wir nach unbekannteren Firmen Ausschau gehalten, die in Spezialgebieten deutliches Potenzial haben, etwa einen Betreiber von Spezialschiffen, der beim Aufbau von Windrädern auf See wichtige Dienste leistet. Oder auch einen mehr als hundert Jahre alten Experten für Kühlsysteme, der zum Profiteur der KI-Booms geworden ist.

Wie viel Potenzial haben die zehn ausgewählten Aktien? Kursziele sind populär, aber auch umstritten. Der aktuelle Börsenwert eines Unternehmens spiegelt ziemlich gut alle in der Gegenwart verfügbaren Informationen und auch die Erwartungen der Marktteilnehmer an die Zukunft wider. Großen Chancen stehen immer auch entsprechende Risiken entgegen. Immerhin: Die Zeit ist ein wichtiger Verbündeter bei der Geldanlage. Auf lange Sicht, das zeigt bereits ein Blick auf unspektakuläre Indizes wie den DAX, lassen sich mit Aktien erstaunliche Renditen erzielen. In diesem Sinne sind die Kursziele für die ausgewählten Aktien eine optimistische Projektion für eine langfristige Entwicklung der Unternehmen. Bei allen diesen Aktien sieht die Redaktion die Chance auf Außergewöhnliches, also einen X-Faktor.

