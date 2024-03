Viele Kurse kleiner Firmen sind ausgebombt. Verbessert sich die Lage, sind spektakuläre Gewinne möglich. 5 Aktien mit realistischer Verdopplungschance.

€uro am Sonntag hat 5 Nebenwerte identifiziert, die ein Aufholpotenzial von 100 Prozent aufweisen. Darunter fällt STS Group, deren Aktie laut Analystenstudien ein Kurspotenzial von 19,80 Euro hat, was einer Verdreifachung des aktuellen Kurses entspricht. Ein möglicher Katalysator, dass zumindest ein Teil dieses Potenzials realisiert werden könnte, dürfte nah sein. Denn am 28. März will das Unternehmen, das Motorverkleidungen für Trucks fertigt, Jahreszahlen veröffentlichen.

Ein weiterer Nebenwert mit Verdopplungschance ist LS Telcom. Der Spezialist für das Management von Funkspektren notiert im Moment in der Nähe eines langjährigen Tiefstkurses. Das war in den vergangenen 14 Jahren schon zweimal der Fall. Wer damals etwas Geduld mitbrachte, konnte in der Folge seinen Einsatz mindestens verdoppeln. Auch im Moment dürfte sich das Unternehmen wieder unter Wert schlagen. LS Telcom sieht vor allem bei den neuen Mobilfunknetzen die Möglichkeit der Ausweitung des Geschäfts auf Privatfirmen, die im begrenzten Umfang ja eigene Netze betreiben können.

3 weitere Nebenwerte mit Aufholpotenzial, darunter eine heiße KI-Wette, und detaillierte Analysen zu allen 5 Aktien lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet

In €uro am Sonntag erwartet Sie Woche für Woche eine einzigartige Kombination aus Nachrichten, Hintergrundanalysen sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Profitieren Sie von fundierten Recherchen der Redaktion und behalten Sie stets alle News, Entwicklungen an der Börse und in der Finanzwelt im Blick.

Holen Sie sich die aktuelle Ausgabe jetzt gleich im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis: Sie erhalten 8 Ausgaben für nur 25 Euro und sparen dabei bis zu 40 Prozent.

Jetzt einsteigen

Ihr zusätzlicher Vorteil als Digitalabonnent

Neben der regulären Donnerstagsausgabe steht Ihnen samstags ab 18 Uhr zusätzlich ein digitales Update zur Verfügung. Dieses Update umfasst die neuesten Nachrichten sowie die Schlusskurse der Frankfurter und New Yorker Börse.