Wer sind die Top-Performer im US-Index, wo gibt es die höchste Dividendenrendite?



Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht ganz abgehakt, die Zinsen bleiben erst einmal auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Eigentlich nicht die besten Bedingungen für einen technologielastigen Index, sollte man meinen. Doch der Nasdaq 100 liegt nach einem Monat im neuen Jahr schon wieder mehrere Prozent im Plus. 2023 ging es ohnehin fast nur aufwärts.



Aber wie sieht es bei den Einzelwerten aus? Wer sind die Schwergewichte, wo ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis am höchsten, wo am niedrigsten? Wie sieht es beim Kurs-Umsatz-Verhältnis aus? Wo gibt es gerade die höchste Dividendenrendite? Bei welchen Aktien sehen Analysten eigentlich gerade das meiste Potenzial – und wo sind sie besonders kritisch?

Hätten Anleger bei den Topwerten aus dem vergangenen Jahr zum Jahreswechsel lieber Gewinne mitnehmen sollen? €uro am Sonntag hat die Indexmitglieder durchleuchtet und die Tops und Flops, die Großen und Kleinen, die Giganten und Geheimen gefunden – und klärt auch die Frage, was eigentlich eine Erdöl-Servicegesellschaft zwischen Nvidia und Microsoft zu suchen hat.



Gefunden wurden unter anderem gleich mehrere Unternehmen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis unter eins. Ebenfalls spannend: Die fünf Unternehmen mit dem höchsten erwarteten Kurs-Gewinn- Verhältnis waren zuletzt gar nicht die fünf Top-Performer.



Die Auswertung und eine ausführliche Chartanalyse lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



