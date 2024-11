Der Bitcoin hat eine heftige Rally hinter sich – und eine nochmals größere vor sich? Weshalb es weiter kräftig nach oben gehen könnte



Fast könnte man den Eindruck gewinnen, die gesamte Welt sei im Bitcoin-Rausch. Die größte Kryptowährung ist nach dem Wahlsieg von Donald Trump massiv gestiegen. Trump gilt als kryptofreundlich und hat bereits mehrere Maßnahmen angekündigt, die den Bitcoin als Anlageklasse attraktiver machen.



Der Boom trieb den Bitcoin bis an die Marke von 100.000 Dollar. Nachdem er dort aber abprallte, kam es zu einer Konsolidierung. Doch die jüngsten Äußerungen der republikanischen Senatorin Cynthia Lummis haben erneut Auftrieb gegeben. In einem Interview mit der Wirtschaftsagentur Bloomberg erklärte Lummis, dass die USA strategische Bitcoin-Reserven aufbauen könnten und dafür eine Million Bitcoin kaufen würden.



„Wir haben bereits finanzielle Vermögenswerte in Form von Goldzertifikaten, die wir in Bitcoin umwandeln können“, sagte die Senatorin.



Auch Trump hatte während seiner Wahlkampagne von einer möglichen Bitcoin-Reserve gesprochen. Sollte dies tatsächlich umgesetzt werden, würde das nicht nur die Nachfrage nach Bitcoin erheblich steigern, sondern auch andere Staaten dazu veranlassen, ähnliche Schritte zu erwägen. Der Bitcoin- Kurs könnte dann weiter kräftig steigen – vielleicht sogar bis zur Marke von einer Million Dollar, die Microstrategy-Chef Michael Saylor kürzlich prognostizierte. Mit dem Aufstieg des Bitcoin könnten auch andere Kryptowährungen massiv zulegen. Wie Sie am besten investieren, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag. Und mit unserem Black-Friday-Rabattcode BLACK2024 sogar 20 % günstiger.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Unsichere Fahrt durch Trump-Plan

Der gewählte US-Präsident Donald Trump droht mit Zöllen auf Importe aus Mexiko, Kanada und China. Diese träfen deutsche Autohersteller, aber nicht alle gleich stark (S.6)



Krise, Korruption, Kursflop

Produktionsstopp, neuer Chef und dann noch Besuch vom Staatsanwalt: Rund um diesen Wohnmobilhersteller entwickelt sich ein Wirtschaftskrimi (S.8)



Neues für Anleger und Berufstätige

Der Bundesrat hat das Jahressteuergesetz 2024 abgesegnet. Was sich jetzt für Steuerpflichtige ändert (S.12)



Viel Rauch und wenig Klarheit in Essen

Ein Eckpunktepapier für den Umbau der Stahlsparte dieses MDAX-Konzerns stößt auf massiven Widerstand der Arbeitnehmervertreter und wirft gleichzeitig einige Fragen auf (S.14)



Auf der Schattenseite

Trotz Solarboom Kursdesaster bei SMA Solar und Pleitesorgen bei Meyer Burger: Die europäische Branche steckt tief in der Krise. Welche Auswege sich Anlegern dennoch bieten (S.42)

Black Friday Deals sichern

€uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Woche für Woche erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus News, Trends und Hintergründen für Ihre Investmententscheidung.



Zeit für Sie, zum regelmäßigen Leser zu werden

Denn mit unseren Black Friday Deals sparen Sie 20 % auf alle digitalen €uro am Sonntag Abonnements und Einzelausgaben. Mit dem Code BLACK2024 steht Ihnen der Rabatt offen. Aber zögern Sie nicht zu lang: das Angebot ist nur bis 4. Dezember gültig.

Black Friday Deal sichern