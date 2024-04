Einige Branchen stehen wieder vor einem zyklischen Aufschwung. Die besten Investments für Anleger, um günstig einzusteigen und Verdopplerchancen mitzunehmen



Clemens Fuest hat eine gute Nachricht: „Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont“, meldet der Chef des Ifo-Instituts. Die Münchner befragen jeden Monat rund 9.000 Unternehmen und sind damit nah dran am Puls der deutschen Wirtschaft. Zweimal in Folge ist der Ifo-Index zuletzt gestiegen. Die Daten für den April werden am 24. veröffentlicht. Ein dritter Monat mit positiver Tendenz wäre ein deutliches Signal, dass Deutschland die Frustzone verlässt. Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik leicht geschrumpft.



Andere Länder sind schon weiter in der Formkurve: Bereits den fünften Monat in Folge hat sich das weltweite Wirtschaftswachstum im März beschleunigt, gestützt durch ein schnelleres Wachstum der Produktion im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor, meldet der Finanzdienstleister S&P Global.



Stimmungsindikatoren sind bei Börsianern beliebte Wegweiser, weil sie oft der realen Wirtschaft vorauslaufen und frühzeitig Wendepunkte anzeigen. Der klassische Konjunkturzyklus verläuft in vier Phasen: Aufschwung, Höhepunkt, Abschwung und Tiefpunkt. Im Idealfall nutzen die Unternehmen Krisenzeiten, um Kosten zu senken und Strukturen zu optimieren. Dadurch starten sie gestärkt in den nächsten Aufschwung und werden sich mit jedem Zyklus weiter verbessern.



Eine wichtige Rolle spielen die Notenbanken. Um die extreme Inflation einzufangen, haben die Währungshüter die Zinsen kräftig angehoben. Das verteuert Investitionen und bremst die Wirtschaft. Da die Preise inzwischen nicht mehr extrem steigen, rückt die nächste Zinswende näher. (…)



