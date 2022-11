Die kleine Technologiefirma hat unter den Corona-Einschränkungen zwei Jahre lang gelitten. Nun zeichnet sich die Trendwende ab. Die Aktie läuft der Entwicklung hinterher.

Die Tech-Aktie hat in den vergangenen beiden Jahren enttäuscht. Nun steht auch noch eine Anleiheemission aus. Kein Wunder, dass die Investoren skeptisch sind, die Aktie notiert nahe den Jahrestiefstkursen. Etwas mehr Mut zum Risiko könnte sich auf dem tiefen Niveau auszahlen.

Beide Geschäftsbereiche hatten wegen des Schwerpunkts in der Fahrzeugtechnik unter der Corona-Krise gelitten. 2020 standen Bänder still und 2021 sorgte der Mangel an Komponenten bei den Herstellern für reduzierte Produktion. Die Firma musste rote Zahlen schreiben.

Das Geschäft hat aber gedreht. Im ersten Halbjahr konnten die operativen Einheiten um fast 16 Prozent zulegen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Ultrasonic-Segment. Das operative Ergebnis der Gruppe war wieder positiv.

Das wird auch die Börse erkennen, wenn das Papier wohl gegen Jahresende platziert sein sollte und sich die eingeschlagene operative Entwicklung fortsetzt. Das Unternehmen kann in Normalform 30 Cent pro Aktie verdienen. Damit hat die Aktie mittelfristig Verdopplungspotenzial.

Weitere Themen im Heft:

Wachstum made in USA

Dieser Konzern profitiert von seiner US-Tochter und vom Dollar. Die Prognose für 2022 wurde erneut angehoben (S.26)

Wachstum beschleunigen

Nach Neuaufteilung und Optimierung der Kosten hat dieser Chemielogistikkonzern die zweite Stufe seines Transformationsprozesses erreicht. Die Anteilseigner sollten davon profitieren (S.28)

Gute Gewinne mit bösen Aktien

Unternehmen, die ihr Geld mit Glücksspiel, Alkohol, Drogen oder Rüstungsgütern verdienen, sind für viele professionelle und private Anleger zunehmend tabu. Dabei sind solche Geschäftsmodelle oft sehr krisenresistent (S.34)

Lukrativer Deal

Diese niederländischen Versicherungen legen Teile des Geschäfts zusammen. Die Aktionäre sind die Gewinner (S.38)

Kampf der Giganten

Der Streamingmarkt boomt noch immer, Disney und Netflix liefern sich einen erbitterten Kampf. Wer gewinnt? Wir lassen die Konzerne gegeneinander antreten und analysieren, welche Aktie als Sieger hervorgeht (S.42)

