Dem französischen Wiederverwertungsspezialisten ist ein weiterer Meilenstein gelungen. 2026 dürften die Umsätze zudem stark steigen und damit dann auch der Aktienkurs

Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung neuer Recycling-Technologien. Dem französischen Unternehmen ist es erstmals gelungen, ein Kleidungsstück aus Polyester vollständig aus 100 Prozent biologisch recycelten Fasern herzustellen.



Dabei wird bei der Technologie auf enzymbasierte Verfahren gesetzt, um Kunststoffe zu zersetzen. So wird das Plastik in seine ursprünglichen Bestandteile Monoethylenglykol und Terephthalsäure zersetzt, die anschließend repolymerisiert, zu Garn gesponnen und im nächsten Schritt von externen Partnern zu einem neuen Stoff verwebt werden. Derzeit werden recycelte Polyesterfasern zu einem Großteil aus PET-Flaschen gewonnen — nur ein Prozent der recycelten Fasern besteht aus aufbereiteten Textilien. Der überwiegende Teil von Kleidung aus Polyester wird bislang überhaupt nicht recycelt, sondern verbrannt oder deponiert. Das stellt umwelttechnisch gesehen ein großes Problem dar, denn mit rund 57 Prozent besitzt der auf Erdöl basierende Kunststoff den größten Marktanteil in der Textilbranche.



Das Ziel ist es deshalb, gemeinsam mit einem Konsortium bestehend aus den Firmen Puma, Patagonia, On, Salomon und der PVH Corporation, einen geschlossenen Faser-zu-Faser-Kreislauf mithilfe der Biorecycling-Technologie des Unternehmens im industriellen Maßstab zu ermöglichen. Eine erste Demonstrationsanlage für PET-Plastik ist bereits seit 2021 in Betrieb. In Longlaville entsteht derzeit eine Anlage im industriellen Maßstab, die bis zu 50.000 Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr verarbeiten können soll. Im Jahr 2026 sollen bereits erhebliche Mengen an recyceltem Kunststoff an Kunden geliefert werden können. Zuletzt weiteten sich die Verluste für das erste Halbjahr auf rund 18 Millionen Euro aus, was am Bau der neuen Anlage liegt. Stand Ende Juni 2024 verfügte das Unternehmen über rund 141 Millionen Euro an finanziellen Mitteln. Zusätzlich kann das Unternehmen mit öffentlichen Zuschüssen rechnen.



Lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, um welches vielversprechende Unternehmen es sich handelt und wie wir die weiteren Entwicklungsprognosen für die Aktie einschätzen.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Viel zu günstig!

Noch zieht das Geschäft dieses Unternehmens mit Gabelstaplern und Lagertechnik nicht richtig an, das Ergebnis nach neun Monaten hat sich dennoch deutlich verbessert, die Aktie hat mehr als 40 Prozent Kurspotenzial (S.26)



Zwischen Rauch und Dampf

Gestiegene Zahlen bei Umsatz und Gewinn, die Erweiterung der Produktpalette sowie der Ausbruch auf ein neues Hoch sprechen für diesen Titel (S.38)



Kursrücksetzer nutzen!

Die Milliardenumsätze bei Schlankmachern versechsfachten sich bis 2030, zwei Riesen werden weiter dominieren. Wie Anleger investieren. (S.40)



Erfolgreiche Stockpicker

Das Management dieses Fonds ist mit seinem Stockpicking sehr erfolgreich und investiert auch mal in unpopuläre Unternehmen (S.48)



Königlich verdienen

Die Nummer 1 unter den Royalty- und Streaming-Gesellschaften weitet ihren regionalen Fokus aus und sichert sich neue Wachstumspotenziale. Die Erfolgsgeschichte dürfte sich fortsetzen (S.50)

Digital schneller informiert sein!

Nutzen Sie jetzt das Aktions-Angebot von BÖRSE ONLINE und erhalten Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin sind Sie stets bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Branchenexperten und Unternehmenslenkern - im digitalen Format schon, bevor das Heft im Handel erscheint!



Warten Sie nicht länger – sichern Sie sich Ihr Aktions-Abo noch heute!

Doppelter Gewinn mit dem Aktions-Angebot!