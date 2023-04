In der 20. Saison der 1. Fondsliga konnte Daniel Zindstein von der Zindstein Vermögensverwaltung bereits zum dritten Mal den Meistertitel gewinnen. Seine Strategie setzt er auch in zwei von ihm betreuten Investmentfonds erfolgreich um.

Als Triple-Sieger hat sich Daniel Zindstein einen Platz in der Hall of Fame der 1. Fondsliga gesichert. Herzlichen Glückwunsch! Bereits zum dritten Mal nach 2016 und 2017 gewann Daniel Zindstein die Fondsmeisterschaft. Die ersten beiden Male noch unter der Flagge des Allgäuer Vermögensverwalters GECAM, nun aber mit seiner eigenen Firma, der im November 2016 gegründeten Zindstein Vermögensverwaltung. Der Firmensitz befindet sich in Wangen im Allgäu. Der Allgäuer belegte schon 2020 den zweiten und im vergangenen Jahr den dritten Platz. Er schaffte 2022 den Sieg mit einem leichten Plus. Damit war er der Einzige, der im vergangenen Jahr ein positives Ergebnis erzielte. Dies resultierte aus seiner Annahme, dass 2022 ein schwieriges Börsenjahr würde. Seine Mannschaft richtete er daher mit einem Short-ETF auf den S&P 500 und Rohstofffonds entsprechend aus.

Der Triple-Sieger aus Wangen im Allgäu:

Daniel Zindstein konnte nun bereits zum dritten Mal den Titel in der 1. Fondsliga gewinnen. Dabei half ihm seine fast 25-jährige Berufserfahrung. Er startete seine Karriere bei der KSK Ravensburg und in leitender Position bei der Sparkasse Ulm. 2010 wechselte er zu GECAM. 2016 machte er sich mit der Zindstein Vermögensverwaltung selbstständig. Er betreut insgesamt zwei hauseigene Fonds und zwei Mandate für eine Sparkasse. Der Allgäuer ist in seinen Portfolios durchaus bereit, Risiken im Sinne von Marktschwankungen einzugehen, versucht diese aber zu begrenzen. Gerade im vergangenen Jahr hat er seinen Anlegern dadurch viel Stress erspart.

