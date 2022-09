Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angespannt. Trotzdem bieten sich Anlegern auch in diesen Zeiten gute Chancen. Zwölf Aktien mit hohem Renditepotenzial

Die meisten Börsianer sind chronische Optimisten. Aktienkurse, das zeigt die Vergangenheit, steigen sehr viel häufiger als sie fallen. Der DAX hat in 34 Jahren 25 Mal Kursgewinne gebracht. In diesen Tagen aber haben sich die Perspektiven verschoben. Prominente Banken der Wall Street überschlagen sich mit Alarmprognosen.

Die Investmentbank Morgan Stanley sieht den amerikanischen Aktienindex S&P 500 zum Jahresende auf 3400 Punkte fallen, die Bank of America auf 3600. Das würde einem Kursverlust von zehn Prozent und mehr entsprechen. Und das, nachdem der Index 2022 bereits rund 20 Prozent verloren hat.

Das Schreckgespenst bleibt die ausufernde Inflation. Diese zwingt die Notenbanken zu drastischen Schritten. Die amerikanische Notenbank erhöhte den Leitzins in dieser Woche um weitere 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von jetzt 3,00 bis 3,25 Prozent. Das dürfte noch nicht das Ende sein. Inzwischen gehen Volkswirte davon aus, dass die Fed den Leitzins schrittweise auf mehr als vier Prozent anhebt. Auch die Europäische Zentralbank greift angesichts der extremen Inflation inzwischen konsequenter durch, auch wenn der Zinssatz in der Eurozone nicht so deutlich steigen dürfte wie in den USA.

Trotz der eher tristen Stimmung gibt es viele Aktien, die gegen den Trend laufen. Diejenigen, die eine hohe Aufwärtsdynamik oder auch Momentum haben, gelten als besonders interessant. Die Erfahrung zeigt, dass Anleger dazu neigen, die Dauer und Intensität von Aufwärtsbewegungen zu unterschätzen.

