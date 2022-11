Rechtzeitig vor Weihnachten kommen in der Motorworld in München Traumautos von Ferrari, BMW und Mercedes unter den Hammer. Wie Sie einen der begehrten Oldtimer bekommen können. Von Michael Hannwacker

RM Sotheby’s, das führende Auktionshaus in diesem Segment weltweit, hat München als eines der wichtigsten Zentren der Automobilkultur ausgemacht. Und veranstaltet deshalb hier am 26. November die bislang wohl bedeutendste Versteigerung hochbegehrter Automobile auf deutschem Boden.

Diese Oldtimer stehen zum Verkauf

Unter den Toplosen ist eines von nur 252 gebauten Exemplaren der BMW 507 Roadster Serie II von 1958 in cremefarbener Lackierung und rotem Lederinterieur, der auf nicht unter 1,6 Millionen Euro geschätzt wird. Noch höher, zwischen 2,3 und 2,6 Millionen Euro, ist die Taxe für einen kürzlich teuer überholten Ferrari F40 von 1991 in typischem Ferrari Rosso und lediglich 9400 Kilometern auf dem Hodometer. Günstiger wäre ein herrlicher Mercedes Benz 300 E Cabriolet von 1965, der lange zum Fuhrpark des britischen Filmstars James Mason gehörte. In weißer Lackierung und mit rotem Verdeck erwartet das Auktionshaus 200,000 bis 250,000 Euro für diesen Grand Tourer.

Nicht alle der 74 Lose sind sechs- oder siebenstellig. So werden für einen schwarz glänzenden „Barockengel“, also einen BMW 502 von 1959 mit V-8-Motor, nicht mehr als 30,000 Euro erwartet. Der Käufer müsste ihn allerdings erst wieder straßentauglich machen, bevor er ihn unter dem Weihnachtsbaum parkt.

Foto: Keno Zache ©2022 Courtesy of RM Sotheby’s

Hier gibt es Ferrari, BMW und Mercedes

Veranstaltungsort ist die spektakuläre Motorworld im Münchner Norden. Neubesitzer feiern ihren Zuschlag gleich nebenan in der Nikkei-Küche des feinen Waca Restaurant mit Black Cod oder Wagyu Filet. Und wer die erste Nacht mit seinem neuen, alten Traumauto verbringen möchte, bucht eines der drei Car & Bike Studios im autoaffinen Ameron München Motorworld. Hier trennt nur ein bodentiefes Fenster das Bett vom Garagenplatz.

Alle Infos zur Versteigerung: rmsothebys.com/en/auctions/mu22

Und hier findet alles statt: Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München