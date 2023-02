Nicht nur Banken bieten Tagesgeldkonten an, auch Versicherungen setzen auf solche Produkte. Wie die Cosmos Direkt.



Von der Cosmos Direkt, dem größten Direktversicherer in Deutschland, gibt es ein Tagesgeldkonto. Im Vergleich zu anderen Angeboten fällt die Verzinsung dabei aber auf den ersten Blick eher mau aus. Während bei einigen Tagesgeldern Zinssätze von über zwei Prozent erzielt werden können, zahlt die Cosmos Direkt mit Sitz in Saarbrücken nur 0,90 Prozent pro Jahr. Allerdings gilt dieser Zinssatz, im Unterschied zu vielen anderen Konten, auch für Bestandskunden. Bei zahlreichen anderen Anbietern fällt dagegen der hohe Zins nur für Neukunden an, danach geht es zum Teil sehr deutlich abwärts.



Für Bestandskunden sind 0,90 Prozent aber ein vergleichsweise attraktiver Satz. Die Mindestanlage liegt bei 1000 Euro, bei zahlreichen Finanzinstituten gibt es Tagesgeld allerdings schon ab einem Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich, was wegen des höheren Zinseszinseffektes besser ist als eine jährliche Gutschrift. Ebenso ist der Zinssatz jeweils bis zum Ende eines Quartals garantiert. Insgesamt eignet sich das Konto damit vor allem für Sparer, die nicht ständig auf der Suche nach den höchsten Zinsen sein wollen.



