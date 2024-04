Deutschlands Wirtschaft scheint aktuell auf dem absteigenden Ast zu sein. Ist der Grund zu viel Sozialismus und versinkt die Bundesrepublik womöglich aktuell darin? Das sagt der Historiker und Reichenforscher Dr. Dr. Rainer Zitelmann dazu:

Deutschlands Wirtschaft befindet sich aktuell auf dem absteigenden Ast, während gleichzeitig immer häufiger staatliche Eingriffe und Regulierungen gefordert werden. Diese kritischen Entwicklungen hat Moderator Marian Kopocz im neuesten Video auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal mit dem Historiker und Reichenforscher Dr. Dr. Rainer Zitelmann diskutiert.

Versinkt Deutschland im Sozialismus?

Konkret sieht der Experte die Entwicklung Deutschlands in Richtung von mehr Sozialismus und mehr Planwirtschaft kritisch. So äußerte sich zur aktuellen Lage in der Bundesrepublik folgendermaßen:

“Und das heißt, das Privateigentum bleibt zwar formal bestehen, anders als jetzt im Sozialismus, wo man alles verstaatlicht hat, aber im Prinzip wird es seinem Kern beraubt, nämlich die Verfügungsgewalt, dass also zunehmend die Politiker glauben, sie sind schlauer als Millionen von Unternehmern und Konsumenten. Den Glauben teile ich nicht.”

Denn tatsächlich sind die Entwicklungen in Richtung mehr Planwirtschaft und die ideologischen Veränderungen laut Zitelmann irrational und könnten schwere Schäden anrichten:

“Man muss ja auch sagen, Planwirtschaft hat noch nirgendwo funktioniert in den letzten 100 Jahren. Es gibt kein einziges Beispiel. Und ich meine, in einem Land, wo ein absoluter Wirtschaftsdilettant und Laie, Kinderbuchautor, Wirtschaftsminister spielt und die am

liebsten in Talkshows eingeladene Frau, die Frau Herrmann ist, die Bücher schreibt, dass man die Planwirtschaft wieder einführen muss. Da sieht man, dass das ganze geistige Koordinatensystem total aus den Fugen geraten ist.”

Mehr zu diesem Thema, was in Deutschland falsch läuft und wie Sie wirklich reich werden können, erfahren Sie im aktuellen Video auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal: