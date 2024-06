Der polnische Videospielentwickler bringt zwei Spiele mit Blockbuster-Potenzial auf den Markt. Experten zeigen sich überzeugt, die Aktie ist günstig.

Der polnische Videospielentwickler hat bereits bewiesen, dass er dazu in der Lage ist, in Spielen Dramatik und Tiefgründigkeit zu erzeugen, selbst in Genres, die in der Regel über keine packende Story verfügen. Das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, denn die Anzahl an veröffentlichten Spielen nimmt stetig zu, die Konkurrenz ist also groß. Es ist daher wichtig, mit seinen Spielen nicht nur durch Grafik und Gameplay, sondern auch durch eine packende Story, ein einzigartiges Spielkonzept und ein neues Setting zu überzeugen. Im Juli erscheint eine der wichtigsten Veröffentlichungen seit Langem für den polnischen Entwickler.

Zudem steht ein weiteres vielversprechendes Release ins Haus. Das Spiel, das ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen soll, dreht sich um den Astronauten Jan, dessen Crew ums Leben gekommen ist und der, um selbst zu überleben, alternative Versionen von sich selbst erschaffen muss. Kritiker bezeichneten die Spielidee bereits als die spannendste des Jahres. Bewertungstechnisch ist die Aktie angesichts der wichtigen und potenziell sehr erfolgreichen Spiele günstig bewertet.

Massiver Gewinnsprung erwartet

Auch von Analystenseite ist Positives zur Aktie zu hören. So wird durch die beiden Veröffentlichungen ein Sprung beim Betriebsgewinn von 1,8 auf rund 47 Millionen Euro erwartet. Von den Spielen, die einige Analysten bereits testen konnten, zeigten sie sich überzeugt. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE erwartet einen Kursgewinn von 25 Prozent für die Aktie. Um welchen Videospieleentwickler es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Oder lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt direkt im Aktionsabo für 9,90 Euro.

