Nicht benötigtes Kapital können Firmen über Aktienrückkäufe an Anteilseigner zurückgeben. Das ist gerade bei US-Firmen beliebt

Doch in den meisten Fällen landet nur ein Bruchteil der Beträge auch als Wertsteigerung bei den Aktionären. Viele Firmen nutzen nämlich die Rückkäufe, um die Verwässerungen aus den Optionsprogrammen zu reduzieren oder den Managern die nötige Liquidität für den Ausstieg zu bieten. In diesen Fällen sind Rückkäufe bestenfalls ein Nullsummenspiel. Damit die Transaktionen wertsteigernd sind, müssen zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen sollte der Kauf unter dem inneren Wert der Gesellschaft erfolgen. Zweitens: Die Aktien müssen eingezogen werden. Nur so gelingt eine Verdichtung von Gewinn und es entstehen positive Hebeleffekte auf den Gewinn pro Aktie und die Kapitalrendite. Eine unter diesem Blickwinkel interessante Aktie ist dieser Kohleminen-Betreiber.

Weitere Themen im Heft:

Sammler der Datenschätze

Giganten wie Moody’s, S & P Global und Indexentwickler wie MSCI prägen Märkte. Mit ihnen verdienen Anleger blendend (S.22)

Voll auf Tempo

Die Lkw-Branche steht vor großen Herausforderungen, der Abschied vom Dieselmotor naht. Trotz der Belastungen nehmen manche Hersteller gerade erstaunlich schnell Fahrt auf. Wo Anleger einsteigen (S.24)

Doping für das Silicon Valley

Unternehmer wie Elon Musk und Sergey Brin sind Teil einer Bewegung in der Tech-Szene, die auf höhere Leistung mittels Drogen setzt. Doch den Geist auf diese Weise zu erweitern und bahnbrechende Geschäftsideen zu kreieren – kann das gut gehen? (S.26)

So werden Träume wahr

Neben Groß- und Onlinebanken mischen auch Regionalbanken auf dem Kreditmarkt mit. Dabei gibt es deutliche Unterschiede, wie unser Test zeigt (S.36)

Großaufträge als Kurstreiber

Die Bücher dieses Rüstungskonzerns dürften sich im zweiten Halbjahr deutlich füllen. Davon sollte auch die Aktie profitieren (S.44)

