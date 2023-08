Der Heizungsbauer Viessmann hat vor Kurzem seine Klimasparte einschließlich des lukrativen Wärmepumpengeschäfts für 12 Milliarden Euro an den US-Konkurrenten Carrier Global verkauft.

Der Deal führt nun auch bei Wettbewerbern zum Umdenken, heißt es in der Branche. Vor allem kleinere Wärmepumpenhersteller in Deutschland fürchten dem Vernehmen nach, der möglichen Auftragsflut in Zukunft nicht gewachsen zu sein, und seien deshalb auf der Suche nach übernahmewilligen Investoren.

Riesige Wachstumschancen

Doch nicht nur die Nutzung kleiner, luftbasierter Wärmepumpen, auf die sich Viessmann fokussierte, verzeichnet aktuell einen Boom. In Deutschland sind derzeit auch mindestens 30 Großwärmepumpenprojekte in Bau oder Planung, die insgesamt eine Leistung von etwa 600 Megawatt haben. Dieses Geschäft steht erst am Anfang und könnte einen nachhaltigen Aufschwung erleben.

Das Geschäft mit Großwärmepumpen bietet auch dem börsennotierten Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen riesige Wachstumschancen. Die Firma ist in der Branche gut vernetzt, verfügt über große Kapazitäten und will ab der Heizperiode 2024/25 eigene Großwärmepumpen auf den Markt bringen. Bieten sich nun aber gute Kaufchancen von Wettbewerbern, könnte das Unternehmen womöglich durch eine Übernahme früher in das lukrative Wärmepumpengeschäft einsteigen. Um welchen Nebenwert es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

