Galaktische Gewinne in den unendlichen Weiten des Universums erhoffen sich Anleger von der wachsenden Raumfahrtindustrie. Die Papiere des Sektors sind eine aufregende Mission



Probleme mit der Kommunikation hatten es im Vorfeld spannend gemacht – aber dann klappte es doch: „Odysseus“ landete in der vergangenen Woche auf dem Mond und sendete Daten und Bilder zur Erde. Obwohl die Mondsonde beim Landemanöver umkippte, ist die Mission als historischer Erfolg zu werten. Denn „Odie“ ist das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das auf dem Erdtrabanten gelandet ist.

Noch dazu ist der sogenannte Nova-C-Lander das erste amerikanische Gefährt, das seit über 50 Jahren eine Mondlandung geschafft hat. Hinter Odie steht das US-Unternehmen Intuitive Machines, dessen Aktien an der Nasdaq nach der erfolgreichen Mondlandung zunächst um knapp 16 Prozent abhoben. Der Wettlauf ins All erlebt seit einigen Jahren ein Revival – allerdings unter anderen Bedingungen als in den 1950er- und 1960er- Jahren, als sich die USA und die Sowjetunion um die Vorherrschaft im Kosmos duellierten. Heute sind unter anderem Japan, China, Indien und Europa mit im Rennen.

Und neben den jeweiligen nationalen Raumfahrtbehörden mischen verstärkt private Unternehmen mit. So entwickelt und baut die US-Weltraumbehörde möglichst viele Komponenten nicht mehr selbst, sondern arbeitet gezielt mit Unternehmen aus der privaten Wirtschaft zusammen. (…)

Im Fokus des neuen „Space Race“ steht erneut der Mond. Jedoch will man sich diesmal nicht damit begnügen, Astronauten beim Spaziergang auf dem Erdtrabanten zuzuschauen. Die große, wenn auch noch in weiter Ferne liegende Vision ist eine dauerhafte Mond-Raumstation, die als „Zwischenstopp“ für bemannte Marsmissionen und weitere Forschungsreisen ins Universum dienen soll.



Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat die NASA das Artemis-Programm aufgelegt. Zunächst soll Artemis II Ende 2025 Astronauten in die Mondumlaufbahn bringen, bevor voraussichtlich 2026 im Rahmen der Artemis-III-Mission erstmals seit 1972 wieder Menschen einen Fuß auf die Mondoberfläche setzen sollen. Artemis IV soll, ebenfalls mit Astronauten an Bord, voraussichtlich 2028 zum Mond starten und dann an das sogenannte Lunar Gateway andocken. Für diese Missionen baut der amerikanische Luft-, Raumfahrt -und Rüstungskonzern Lockheed Martin insgesamt sechs Orion-Raumschiffe – es handelt sich um NASA Aufträge im Gesamtvolumen von 4,6 Milliarden Dollar. (...)

Astronomische Kosten

Da die Erforschung der unendlichen Weiten des Weltalls nahezu unendlich viel Geld verschlingt, forcierte bereits US-Präsident George W. Bush in den 2000er-Jahren die stärkere Einbindung kommerzieller Unternehmen. Das Budget der NASA, obwohl die weltweit finanzkräftigste Raumfahrtbehörde, ist heute mit rund 25 Milliarden Dollar nicht besonders üppig. Flossen in den 1960er-Jahren rund vier Prozent der gesamten US-Staatsausgaben der NASA zu, muss sie heute mit einem Zehntel davon auskommen. Umso wichtiger ist es, Kosten für Forschung und Entwicklung auszulagern.

Private Firmen sind mit der mächtigen Behörde als Kunden im Rücken in der komfortablen Position, ehrgeizige Technologien entwickeln und dabei Risiken eingehen zu können. Zur Finanzierung ihrer Projekte können sie zudem den Kapitalmarkt anzapfen. (...)



Welche privaten Firmen sich für das Projekt stark machen und welch unglaubliches Potenzial sich diese aus den neuen Raumfahrtambitionen erhoffen sowie interessante Zusatzinformationen lesen Sie ausführlich in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe:

Weitere Themen im Heft:

Apple stellt das Auto ab

Nach zehn Jahren und Milliardeninvestitionen gibt der Konzern die Entwicklung eines selbstfahrenden E-Autos auf. Das war wohl selbst für Apple zu schwierig (S.8)

Telekom baut das erste Handy mit KI

Das Gerät macht Apps überflüssig. Auf dem World Mobile Congress wurde der erste Prototyp vorgestellt (S.10)

Hauskrach bei Siemens

Die Wahl der Wirtschaftsweisen Grimm in den Aufsichtsrat wird von Ex-Mutter Siemens torpediert (S.12)

Das Zünglein an der Goldwaage

Analysten sehen den Goldpreis im laufenden Jahr zwar steigen – korrigieren ihr Kursziel aber nach unten aufgrund der langsameren Zinssenkungen der US-Notenbank. Doch ist das nicht einen Tick zu negativ gedacht? (S.39)

€uro am Sonntag: Bis zu 40 Prozent sparen im Jubiläums-Abo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.



Testen Sie noch heute 8 Ausgaben von €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro.

Sie sparen bis zu 40 Prozent.



Hier gehts zum Vorteilspreis