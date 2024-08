Mit dieser Aktienanleihe können Anleger mit geringem Risiko eine hohe Rendite einfahren



Bei den E-Autos läuft es alles andere als rund. So sind im Juli dieses Jahres die Verkäufe von Elektroautos in Deutschland kräftig zurückgegangen. Laut den Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) fielen die Neuzulassungen von batteriebetriebenen Autos in Europas größtem Automarkt um satte 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und in anderen europäischen Ländern sieht es nicht viel besser aus.

Bittere Pillen für VW

Für die deutschen Autohersteller ist das bitter, allen voran für Volkswagen. Der Konzern fokussiert sich besonders auf E-Autos. (...)

Dieses negative Szenario ist bereits in den Aktien von VW eingepreist. Der Kurs dümpelt mittlerweile auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Wer auf eine Aktienanleihe auf die VW-Aktie setzt, kann jetzt allerdings auf eine Gewinnbewegung spekulieren – und das ohne allzu großes Risiko.



Zinsen statt Dividende

Dabei kauft man nicht die Volkswagen-Aktie direkt und erhält so keine Dividenden, dafür aber hohe Zinsen. Der Kupon liegt bei 10,7 Prozent pro Jahr. Dazu bekommt man die Anleihe zurückbezahlt, wenn der Kurs der Volkswagen-Aktie am Bewertungstag nicht unter 105 Euro liegt. Ist dies der Fall, wird die Anleihe in Aktien zurückgezahlt, in einem Bezugsverhältnis von 9,5238 Stück pro Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Dank des hohen Zinskupons würden Anleger erst einen Verlust erleiden, wenn der Kurs der Aktie am Bewertungstag unter der Verlustschwelle von 77,27 Euro liegt.



