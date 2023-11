Großaktionär Geely veräußert Anteile am Autobauer. Die Aktie gibt nach, könnte langfristig aber davon profitieren.

Der chinesische Automobilkonzern Geely wirft rund 100 Millionen Anteile am Autobauer Volvo Cars auf den Markt. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 37 schwedischen Kronen (rund 3,22 Euro) je Anteil, mehr als neun Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Die Aktie der Schweden büßte daraufhin kräftig ein und fiel am vergangenen Freitag zwischenzeitlich auf einen neuen Tiefststand.

Der Verkauf ist von der Größenordnung her überschaubar: Daten des Finanzdiensts Bloomberg zufolge entspricht die Veräußerung etwa 3,4 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Volvo. Geely reduziert seine Beteiligung demnach um 4,1 Prozentpunkte und bleibt mit 78,7 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär. Der Konzern verpflichtete sich zu einer Sperrfrist von 90 Tagen für seinen verbleibenden Aktienanteil.

Wachsender Streubesitz könnte Kurs anziehen lassen

Mit dem Verkauf weiterer Anteile reagiert der Konzern auch auf Bedenken von Analysten und Investoren hinsichtlich des begrenzten Streubesitzes. Durch die Veräußerung soll der Handel künftig liquider werden und mehr Möglichkeiten geben, langfristigen Wert für institutionelle und private Anleger zu generieren. Zudem dürfte die Handelsvolatilität sinken, die der niedrige Streubesitz bislang mit sich brachte.



„Die Erhöhung unseres Streubesitzes und die Verbesserung der Handelsliquidität kommen sowohl neuen als auch bestehenden Investoren zugute. Sie ermöglichen es einer breiteren Basis von Aktionären, in Volvo Cars zu investieren“, erklärte Volvo Cars-Chef Jim Rowan.

