Es ist der Traum vieler Anleger eines Tages von Dividenden leben zu können. Doch wie viel Vermögen braucht es eigentlich wirklich, um von den Ausschüttungen leben zu können? Was muss man sparen? Und was sollte zudem beachtet werden?

In der Hängematte liegen und das Einkommen durch Dividenden bestreiten? Das ist für viele Anleger ein Traum, dessen Erfüllung schwierig ist. Denn tatsächlich braucht es ein beachtliches Vermögen, um von Ausschüttungen leben zu können. Dies ist die exakte Summe:

Von Dividenden leben? So viel Vermögen benötigen Sie wirklich

Geht man von den Lebenshaltungskosten eines Privathaushaltes aus, so lagen diese im Deutschland im Median 2023 (laut Statista) bei 1658 Euro. Wer dieses Einkommen via Dividenden bestreiten will, benötigt je nach Dividendenrendite folgende Summen an Vermögen:

1,5 Prozent Dividendenrendite: 1.313.136 Euro

2,0 Prozent Dividendenrendite: 994.800 Euro

2,5 Prozent Dividendenrendite: 795.840 Euro

3,0 Prozent Dividendenrendite: 596.880 Euro

3,5 Prozent Dividendenrendite: 557.088 Euro

4,0 Prozent Dividendenrendite: 497.400 Euro

4,5 Prozent Dividendenrendite: 442.133 Euro

5,0 Prozent Dividendenrendite: 397.920 Euro

Dabei wird deutlich: je höher die Dividendenrendite, desto vermeintlich einfacher ist es von den Ausschüttungen zu leben. Allerdings vergessen Investoren bei einer solchen Rechnung einige Punkte, die man definitiv auf dem Schirm haben sollte:

Von Dividenden leben – Das sollten Sie beachten

- hohe Dividendenrenditen bedeuten ein höheres Risiko

- Dividenden sind nicht garantiert und können gekürzt werden

- viele reine Dividendenportfolios underperformen Indizes wie den MSCI World

- ein reiner Ansatz auf Ausschüttung und nicht Qualität führt dazu, dass es weniger Steigerungen gibt, die Dividende sich also nicht an die Inflation anpasst

- Anleger vergessen häufig die steuerliche Komponente





Dementsprechend erscheint es doch eher schwierig ein funktionierendes Dividendenportfolio aufzusetzen, dass langfristig genügend Ausschüttungen generiert, um davon leben zu können.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

So viel müssen Sie sparen, um von Dividenden zu leben

Wer es trotzdem versuchen und darauf hinsparen will, der benötigt bei einer moderaten Dividendenrendite von 3,0 Prozent folgende Sparraten, um das Vermögen bei sieben Prozent Rendite p.a. zu erreichen:

15 Jahre: 1.907,07 Euro

20 Jahre: 1.168,98 Euro

25 Jahre: 757,69 Euro

30 Jahre: 507,33 Euro

