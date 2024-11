Bei diesem attraktiven Angebot für Tages- und Festgeld warnen aktuell nicht nur Verbraucherschützer, sondern auch die Bafin, denn es könnte sich um einen potenziellen Betrug handeln. Anleger sollten dementsprechend dringend die Finger davon lassen, wenn sie nicht ihr ganzes Geld verlieren wollen.

Immer wieder gibt es Angebote im Internet, die zu gut erscheinen, als dass sie wahr sein könnten. Das gilt auch für die Offerten bei Tagesgeld und Festgeld. Inzwischen gibt es dabei sogar eine ganze Reihe von teilweise betrügerischen Aktionen, Webseiten uvm., die nur geschaffen worden sind, um illegal an Ihre Daten oder Ihr Geld zu gelangen.

Vor einem potenziell weiteren solchen Betrug warnen nun aktuell Verbraucherschützer und auch die Bafin (Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen).

Verbraucherschützer warnen jetzt vor diesem Angebot bei Tagesgeld und Festgeld

Konkret geht es dabei um die Webseite Zins­expert.de. Hinter dieser steht laut Berichten von Stiftung Warentest eine unbekannte betrügerische Aktion, die Kunden ihr Geld mit attraktiven, aber nicht realen Tages- und Festgeldangeboten entlocken will.

So wird unter Angabe der falschen Identität (man gibt sich fälschlicherweise als die in Berlin ansässige TRES Verwaltungs- und Vertriebs GmbH vormals Kroll Finanz Finanzmakler GmbH aus) Vertrauen geschaffen und dann Geld abgezockt. Laut Stiftung Warentest bei einer ungenannten Kundin sogar in Höhe von 40.000 Euro.

Inzwischen warnt und ermittelt deswegen sogar die BaFin gegen die bisher nicht bekannten Betreiber der Seite. Anleger und Sparer, die auf das Angebot gestoßen sind, sollten darum dringend die Finger davon lassen.

So bessere Angebote bei Tagesgeld und Festgeld finden

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tagesgeld oder Festgeld sind, sollten Sie darum nicht auf unseriöse bzw. unbekannte Vergleichsseiten zurückgreifen, da hier im schlimmsten Fall der Verlust des Geldes durch betrügerische Aktionen drohen kann.

Einen absolut seriösen Vergleich der besten Tagesgeld- und Festgeldangebote finden Sie dagegen im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich und BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich.

Lesen Sie auch:

Analysten zeigen: Das muss passieren, damit es mit der Bayer-Aktie wieder nach oben geht

Oder:

Nach deutlichem Crash: Analyst sieht Kaufchance und 84% Kurspotenzial bei dieser Aktie