Unter der Internetadresse „spar-anlagen.com“ bietet der Anbieter „Spar Anlagen“ eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aber warnt vor dem Anbieter: „Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website spar-anlagen.com. Darüber betreiben sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Konkret bieten sie dort unter anderem Vermögensverwaltung sowie die Einrichtung eines Online-Depots an. „Spar-Anlagen“ hat seinen Sitz angeblich in Bern, Schweiz, und ist angeblich im Handelsregister Frankfurt am Main eingetragen“, so die BaFin auf ihrer Webseite.



Auf der Webseite selbst beschreibt sich der Anbieter so: „Die Spar-Anlagen ist auf die unabhängige Analyse und Bewertung sowie auf die Empfehlungen und Vermittlungen geschlossener Investmentvermögen spezialisiert. Wir prüfen am Markt auftretende Anbieter und deren vielversprechende Produkte genau, um unseren Kunden Zugriff auf eine Auswahl der besten geschlossenen Investmentvermögen zu geben. Um es mit typisch hanseatischem Humor zu beschreiben: Wir können nichts anderes, aber das ziemlich gut.“



