Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hat beim Tagesgeld an der Zinschraube gedreht

Nun macht die VW Bank Ernst und dreht die Zinsen beim Tagesgeld für Neukunden nach unten. Beim sogenannten „Plus Konto Top Zins“ gibt es jetzt noch 3,30 Prozent p.a., zuvor waren es 3,50 Prozent p.a. gewesen. Der Zinssatz gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach sinkt er auf den Satz für Bestandskunden, der aktuell bei 1,30 Prozent p.a. liegt. Neukunden sind Kunden, „die in den letzten zwölf Monaten vor Antragsstellung kein Tagesgeldkonto (z.B. Plus Konto oder Orderkonto) bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank unterhielten“, so die VW Bank. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, was sich positiv auf den Zinseszinseffekt auswirkt. Hier geht es direkt zum Tagesgeldkonto der VW Bank.



Sparer, die ihr Geld für ein Jahr anlegen möchten, erhalten beim Tagesgeld im Schnitt einen Zinssatz von 2,30 Prozent pro Jahr. Im Vergleich dazu sind Sparer mit einem Sparbrief der VW Bank besser beraten, da es dort einen Zinssatz von 3,00 Prozent gibt. Der Nachteil des Sparbriefs ist jedoch, dass das Geld fest gebunden ist, während es beim Tagesgeldkonto jederzeit verfügbar bleibt.



Die VW Bank unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien pro Kunde eine Einlage bis zu einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus gilt: "Die Volkswagen Bank GmbH ist zusätzlich dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Dieser Fonds sichert Einlagen bei der Volkswagen Bank GmbH, die bis zum 31.12.2022 angelegt wurden, bis zu 1.370 Millionen Euro pro Kunde ab. Für Einlagen, die ab dem 01.01.2023 neu angelegt werden, erfolgt eine Sicherung in Höhe von max. 5 Millionen Euro pro Kunde" so die VW Bank.



