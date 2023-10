Die VW Bank hebt die Zinsen bei ihrem Sparkonto massiv an und erhöht auch den Zinssatz beim Tagesgeld

Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hebt ab dem 1. November 2023 die Zinsen bei ihrem Sparkonto massiv an. Ab dann gilt ein Zinsssatz von 2,0 Prozent p.a. statt 1,15 Prozent bisher. Damit verdoppelt die Finanztochter des Autobauers die Zinsen beim Sparkonto nahezu. Der Zinssatz gilt allerdings nur, wenn das Sparkonto online geführt wird, bei der so genannten "Classic"-Kontoführung bleibt der Zins unverändert bei 0,45 Prozent p.a. Im Unterschied zum Tagesgeld gibt es für die Einlagen beim Sparbuch eine Kündigungsfrist von 30 Tagen. Danach können Sparer 7 Tage lang über den gekündigten Betrag verfügen.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich



Wer flexibler bleiben will, kann sich auch das Tagesgeld der VW Bank anschauen. Neukunden bekommen dort einen Zinssatz von 3,80 Prozent für die Dauer von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,05 Prozent. Aber auch hier stockt die VW Bank auf, ab dem 1. November gibt es dann 1,30 Prozent p.a. (auch dieser Zins gilt nur für die Online-Kontoführung). Hier geht es direkt zum Tagesgeld der VW Bank.



Die Volkswagen Bank unterliegt der deutschen Einlagensicherung Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), die gemäß der EU-Regularien pro Kunde einen Betrag bis zu 100000 Euro absichert. Daneben ist die VW Bank auch freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so pro Kunde Einlagen bis zu 5 Millionen Euro ab.

