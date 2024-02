Ein Anbieter im Internet führt in seinem Namen auch den Begriff "Allianz" und bezieht sich mit seinen Angeboten auf die renommierte US-Vermögensverwaltung AllianceBernstein. Was Anleger und Sparer wissen müssen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor einem Internetangebot, bei dem Sparer unter anderem Tages- und Festgeldanlagen angeboten werden. Nebenbei bietet der Anbieter auch an, das Wertpapierportfolio zu überprüfen und zu analysieren. Der Anbieter nennt sich "Kapital Allianz" und trägt damit in seinem Namen als Baustein auch den Namen des bekannten Münchner Versicherungskonzerns.





Die BaFin warnt auf ihrer Webseite: "Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Kapital Allianz. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website kapital-allianz.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Darüber hinaus wenden sich Mitarbeiter von Kapital Allianz telefonisch an Verbraucher und bieten die Eröffnung von Festgeldkonten an."

Das Unternehmen selbst gibt sich als die bekannte US-Vermögensverwaltung AllianceBernstein aus: "AllianceBernstein ist eine Vermögensverwaltungsfirma, die Ineffizienzen auf dem Markt identifiziert und ausnutzt, die unserer Ansicht nach besten Wachstumsaktien des Marktes aufdeckt und ein diszipliniertes quantitatives und fundamentales Analysesystem einsetzt, um maßgeschneiderte Portfoliostrategien für einzelne Anleger bereitzustellen.



Wir beraten Privatpersonen und institutionelle Kunden seit über 30 Jahren mit einem disziplinierten, konsistenten Anlageansatz, der darauf abzielt, die Erträge zu maximieren und gleichzeitig übermäßige Risiken zu kontrollieren.



Unser dynamisches System ist darauf ausgelegt, sich an Markttrends anzupassen, was für Anleger sehr lohnend sein kann. Während einige unserer Konkurrenten versuchen, Indizes zu replizieren, konzentrieren wir uns darauf, sie zu übertreffen. Unsere Portfolios weisen in der Regel eine geringe Korrelation mit ihren Benchmarks auf, wodurch die Diversifizierung erhöht und das Risiko für Index-, Kern- und Satelliten- sowie Multi-Manager-Anlagestrukturen verringert wird."

AllianceBernstein hingegen warnt auf ihrer Webseite: "Es gibt immer mehr gefälschte oder geklonte Websites. Diese betrügerischen Websites und ihre Inhalte sind nicht legitim und wurden in betrügerischer Absicht unter Verwendung autorisierter, geklonter Unternehmensdetails erstellt, um ahnungslose Verbraucher davon zu überzeugen, dass sie echt sind. Sie mögen der echten Website ähneln und haben möglicherweise sogar eine Webadresse, die der von AllianceBernstein sehr ähnlich ist, jedoch können bei genauerer Betrachtung Unterschiede festgestellt werden. Daher ist es wichtig, wachsam zu bleiben. Bitte überprüfen Sie die URL-Adresse, wenn Sie auf die AllianceBernstein-Website zugreifen, um sicherzustellen, dass es sich auch wirklich um AllianceBernstein handelt (https://www.alliancebernstein.com). Die Buchstaben „https“ werden in der Adresszeile des Browsers vor der Websiteadresse angezeigt. Dort können Sie auf das Schloss-Symbol klicken, um unser Registrierungszertifikat anzuzeigen, das von DigiCert Inc., einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen, ausgestellt wurde. (…) Wir empfehlen auch, dass Sie die von den Aufsichtsbehörden vor Ort zur Verfügung gestellten Details überprüfen."

