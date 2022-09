Hat sich das Unternehmen bei der Übernahme von Osram übernommen? Der Kurs jedenfalls signalisiert das. Ein Insider hält allerdings dagegen. Mutige wagen sich in den Windschatten.

Während Analysten den Wert zunehmend abschreiben, findet ein Insider bei den aktuellen Kursen Kaufgelegenheiten. Aufsichtsrat Wolfgang Leitner hat seit einigen Wochen begonnen, Aktien zu kaufen und zwar in nennenswertem Umfang. Bis heute belaufen sich die Käufe auf rund 1,7 Millionen Aktien zum Gegenwert von rund 14 Millionen Euro. Leitner ist kein Kleingewicht. Er hat 1999 zusammen mit Finanzinvestoren den Anlagenbauer Andritz übernommen und ihn 2001 an die Börse gebracht. Aus einem Verlustbringer wurde ein Milliardenkonzern. Gut vorstellbar, dass er auch bei diesem Unternehmen ähnliche Potenziale sieht. Zweifelsfrei ist Optoelektronik ein Zukunftsthema. Die Anwendungen werden immer breiter, etwa im Verkehr, der Medizintechnik oder in der Produktion und Logistik.

In der realen Welt kann sich der Konzern ab 2024 hin zu deutlich zweistelligen Margen bewegen. Gelingt das, verdoppelt sich der Kurs. Wenn nicht? Industrieprofis wie Leitner wissen genau: Würde der Hot Deal heute zum Verkauf stehen, würden die Gebote den aktuellen Kursen weit übersteigen.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind:

