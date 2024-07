Unternehmen aus traditionellen Branchen rücken zunehmend ins Rampenlicht und erobern neue Höhen: Berkshire Hathaway steuert auf einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zu.

Berkshire, die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, war bei Redaktionsschluss der aktuellen BÖRSE-ONLINE-Ausgabe mit 937 Milliarden rund 6 Prozent von der Schallmauer entfernt. Für den 93-jährigen Buffett wäre die Billion die Krönung einer einzigartigen Karriere. Der Börsenwert der einstigen Pleitefirma Berkshire Hathaway, die Buffett zu einer Beteiligungsgesellschaft umfunktionierte, ist in den Jahren 1965 bis 2023 um durchschnittlich 19,8 Prozent pro Jahr gestiegen und damit fast doppelt so stark wie der breite amerikanische Aktienindex S&P 500.

Herzstück des Portfolios sind 4 große Blöcke: Versicherungsgeschäft, Eisenbahnen, Energieversorger und etwas mehr als 5 Prozent der Aktien von Apple. Vor allem dieses letzte der 4 „Juwelen“ hat zuletzt den Börsenwert von Berkshire gepuscht. Der Kurs von Apple legte über die vergangenen 3 Monate um rund ein Drittel zu. Börsianer setzen darauf, dass Anwendungen zur künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Mac-Computern und iPhones antreiben. Buffett selbst besitzt noch immer 15 Prozent der Berkshire-Aktien. Auf Basis der Analystenkursziele könnte Berkshire die Billionen-Grenze innerhalb der kommenden 12 Monate durchbrechen.

Berkshire Hathaway bereit für den Aufstieg

Aktuell werden die Aktienmärkte von den großen Tech-Konzernen dominiert: Apple und Microsoft sind deutlich mehr als 3 Billionen Dollar wert. Nvidia konnte diese Schwelle zumindest kurzzeitig überspringen. Die 3 Riesen stellen zusammen rund 14 Prozent des weltweiten Aktienindex MSCI World, rund 20 Prozent des S&P 500. Sollte die Tech-Euphorie der Finanzmärkte abflauen, dürfte Berkshire Hathaway dank der breiten Positionierung in klassischen Branchen zu den Profiteuren zählen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der B-Aktie von Berkshire liegt knapp über 20 und damit ziemlich genau auf dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Der S&P 500 notiert dagegen mit einem Bewertungsaufschlag von mehr als 15 Prozent. Die erste Billion ist für Buffett also ein realistisches Ziel. Profitieren auch Sie von den Investments der Börsenlegenden Buffett und Co. Mit dem Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE investieren Sie ganz einfach immer in die Top-5-Positionen von Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman und Ken Fisher.