Nach einer massiven Zinserhöhung gibt es bei den Zinsen für das Tagesgeld einen neuen Spitzenreiter - und das sogar mit deutlichem Abstand

Bisher war die Advanzia Bank aus Luxemburg der Spitzenreiter bei Tagesgeldzinsen mit einem Zinssaatz von 4,05 Prozent. Sie war zudem der einzige Anbieter, der über der Marke von vier Prozent gelegen ist. Nun aber landet die Ikano Bank einen veritablen Volltreffer: Die Bank bietet bei ihrem sogenannten Tagesgeld "Flex Horten" einen Zinssatz von 4,21 Prozent p.a.und setzt sich damit nun mit deutlichem Abstand an die Spitze der Anbieter. Zuvor hatte die Ikano Bank beim Tagesgeld nur einen Zinssatz von 3,71 Prozent geboten, damit liegt die Zinserhöhung bei einem halben Prozentpunkt, was außergewöhnlich viel ist. Das Tagesgeld gilt für neu abgeschlossenen Verträge.



Bei der Offerte handelt es sich um einen Aktionszins, die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2024. Das bedeutet: Je schneller ein Sparer ein Tagesgeldkonto eröffnet, desto länger kommt er in den Genuss der hohen Zinsen. Danach fällt der Zins auf den derzeitigen regulären Satz, der bei 2,76 Prozent p.a. liegt. Die Zinsen werden jährlich gut geschrieben. Das Tagesgeldkonto ist kostenlos und ohne Mindesteinlage, maximal können 100.000 Euro zu dieser Verzinsung angelegt werden. Da es sich bei der Ikano Bank um eine schwedische Bank handelt, sind die Einlagen durch die gesetzliche schwedische Entschädigungseinrichtung Riksgälden (Swedish National Debt Office) abgesichert. Die Sicherung umfasst gemäß der EU-Regularien Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.



Die Ikano Bank gehörte ursprünglich einmal zum schwedischen Möbelriesen IKEA. Im Jahr 1988 wurde Ikano zu einem unabhängigen Konzern, und Eigentümer ist die Familie des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad. Die Ikano Bank hat ihren Hauptsitz in Schweden und ist in vielen europäischen Ländern präsent, darunter Österreich, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Großbritannien und Polen. In Deutschland ist das Institut seit 1996 tätig, und der Sitz befindet sich in Wiesbaden.

