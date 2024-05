Einmal pro Quartal müssen die Investmentikonen in den USA offenlegen, welche Wertpapiere sie gekauft haben. Die breite Masse folgt ihnen mit etwas Zeitverzögerung. Welche Aktien davon in den kommenden Wochen am meisten profitieren sollten



Viermal im Jahr wartet die Wall Street voller Spannung auf die sogenannten 13F-Berichte. Diese Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC sind eine Art Code. Für Otto Normalbürger mag es so aussehen, als seien hier nur Unmengen von Zahlen aufgelistet. Doch wer tief in die Materie eintaucht, findet in der Masse der Meldungen weit mehr als das. In den 13F-Filings müssen Vermögensverwalter, Hedgefonds und Investmentfirmen offenlegen, welche Wertpapiere sie im zurückliegenden Quartal ge- und verkauft haben. Damit geben sie jedoch nicht nur Einblick in die aktuellen Investitionen, sondern unfreiwillig auch in ihre zukünftige Strategie.



Am vergangenen Mittwoch war Einsendeschluss für die Pflichtmitteilungen über die Transaktionen des ersten Quartals. Für die Redaktion von BÖRSE ONLINE begann damit — wie alle drei Monate — die Zeit des Zählens, Rechnens, Sortierens und Interpretierens. Mehr als eine Million Menschen und Organisationen, die Geld für andere verwalten, sind verpflichtet, ihre Transaktionen offenzulegen. 8.500 davon zählen wir zum erlauchten Kreis der Vordenker, denen die Masse im Folgequartal nacheifert — von Börsenlegende Warren Buffett bis zu Techvisionärin Cathie Wood, von Schwergewichten der Finanzwelt wie Goldman Sachs und Morgan Stanley bis hin zu kleinen, aber feinen Adressen wie Pzena Investment Management, die in Europa allenfalls Eingeweihten bekannt sind.



Deren Transaktionen haben wir unter die Lupe genommen und in der Flut der von ihnen gekauften Wertpapiere zwölf Aktien identifiziert, die das Potenzial haben, in den kommenden Wochen das große Geld („Big Money“) anzuziehen, nachdem — oder besser eben weil — das schlaue Geld („Smart Money“) bereits eingestiegen ist. In den vergangenen Quartalen hatten wir mit Spotify (74 Prozent Wertzuwachs), Unicredit (66 Prozent), Guidewire Software (51 Prozent) und KKR (50 Prozent) vier Volltreffer gelandet, die seit Empfehlung mindestens um die Hälfte gestiegen sind.



2024 wird ein Jahr wichtiger Entscheidungen für dieses Unternehmen. Warum die Aktie nicht nur bei der Dividende großes Potenzial hat. (S.24)



Das vom Baukonzern zum Dienstleister gewandelte Unternehmen hat sich aus riskanten Märkten zurückgezogen und verstärkt dafür seine Präsenz in Europa. Mit Erfolg, wie die jüngsten Zahlen belegen. (S.26)



Großer Firmenauflauf in Frankfurt. Beim Equity Forum präsentierten sich wieder mehr als 90 Unternehmen. BÖRSE ONLINE suchte die besten heraus. (S.30)



Nach einem schwachen Börsenjahr ist die Börse London in der Erfolgsspur. Es läuft sogar besser als bei den Tech-Highflyern aus den USA. (S.36)



Vom Ausbau der Windkraft auf hoher See profitieren vor allem Betreiber von Installationsschiffen und Hersteller von Spezialkabeln, denn sie sind Mangelware. (S.42)

