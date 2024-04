Mehr als 25 Prozent Gewinn brachte ein Investment in den US-amerikanischen S&P 500 Index in den vergangenen 12 Monaten, beim Technologieindex Nasdaq waren es sogar über 37 Prozent. Grund genug für vorsichtige Investoren, sich auch einmal mit einer Strategie für eine Verschnaufpause bei den Kursen zu beschäftigen. Denn der Markt wäre jetzt durchaus reif für eine Konsolidierung.

Eine Möglichkeit, auch bei Seitwärts- oder sogar leichtem Abwärtstrend zu verdienen, bieten Covered-Call-ETFs. Sie setzen sich zusammen aus einem Aktien-Depot, zum Beispiel den S&P-500-Index-Aktien oder den Nasdaq-Aktien, und dem Verkauf einer Kaufoption. Klingt kompliziert. Aber tatsächlich lohnt es, sich damit zu beschäftigen. Denn die Covered-Call-ETFs bieten monatliche Ausschüttungen mit Renditen von 10 Prozent und mehr.

Hoher Puffer plus Rendite

Steigen der Nasdaq oder der S&P 500 stark an, ist der Gewinn des Covered-Call-ETFs kleiner als bei den beiden Originalindizes. Marschieren Nasdaq oder S&P 500 seitwärts, ist er größer als bei den beiden Originalindizes. Fallen Nasdaq oder S&P 500, bietet die vereinnahmte Prämie des Covered-Call-ETFs Anlegern einen guten Puffer gegen Verluste. Fazit: Covered-Call-ETFs sind risikoärmer als Nasdaq oder S&P 500 und bieten hohe laufende Erträge, die monatlich ausgeschüttet werden.

