Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums startet die Renault Bank direkt eine einmalige Sonderaktion.



Wer bei der Renault Bank direkt Festgeld anlegt, bekommt ab einem Betrag von 10.000 Euro einen Bonus gut geschrieben. Der Bonus fällt dabei umso höher aus, je länger die Laufzeit des Festgeldes ist. Bei einem Jahr Laufzeit gibt es zehn Euro, bei zwei Jahren 20 Euro und so weiter bis zu maximal 50 Euro bei fünf Jahren. Das Angebot gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Die Aktion beginnt am 18. Februar und endet spätestens am 29. April (die Renault Bank direkt behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vorher zu beenden). Die Zinssätze der Bank für das Festgeld sind für ein Jahr 2,15%, 2 Jahre: 2,90 %, 3 Jahre: 3,10 %, 4 Jahre: 3,15 % und 5 Jahre: 3,20 %.

Die Bank gehört zum französischen Autobauer Renault und unterliegt der französischen Einlagensicherung Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Das bedeutet gemäß des EU-Standards, dass Anlagen bis zu 100000 Euro pro Kunde abgesichert sind. Ansprüche sind bei Zahlungsunfähigkeit der Renault Bank direkt bei FGDR anzumelden.

