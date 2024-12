Kurz vor Jahresende kommt es bei den Profi-Investoren zum Window-Dressing. Für Privatanleger ist das eine einmalige Chance



Wer hätte nicht gern die Top-Performer des Jahres in seinem Aktienportfolio? Das geht professionellen Investoren nicht anders als Privatanlegern. Weil die Profis am Jahresende ihre Bestände offenlegen, macht es einen besseren Eindruck, wenn dort die Überflieger des Jahres gelistet sind. Das führt zum sogenannten „Window-Dressing“: Wer solche Top-Aktien bisher nicht im Portfolio hatte, kauft sie schnell noch vor dem Jahreswechsel ein, um sie dann im Bestand ausweisen zu können.



Für Anleger ergibt sich daraus die Chance, sich ebenfalls diese Gewinneraktien zu sichern und möglicherweise von den steigenden Käufen anderer zu profitieren. Doch welche Aktien könnten das sein? Zur Identifikation von Top-Performern mit zusätzlichem Potenzial hat €uro am Sonntag die „Hedge Fund VIP List“ von Goldman Sachs ausgewertet. Diese Liste enthält regelmäßig die 50 Aktien, die in den Top-Ten-Positionen von Hedgefonds vertreten sind.



Dabei zeigt sich: Auch professionelle Investoren haben die üblichen Verdächtigen wie Amazon, Microsoft oder Nvidia im Portfolio. Deswegen sind bei diesen Titeln keine besonders hohen Window-Dressing-Fantasien zu erwarten. Anders sieht es bei weniger bekannten Überfliegern aus. Es gibt Unternehmen, die sich in diesem Jahr sogar besser geschlagen haben als Nvidia und Co, aber in den Portfolios der Profis bisher kaum vertreten sind.

