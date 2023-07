Apple hat mit über drei Billionen Dollar Börsenwert einen neuen Rekord markiert. Der iPhone-Hersteller führt einen kleinen Kreis von Superkonzernen an. Was die Giganten auszeichnet, welche Konzerne die nächsten Billionäre werden können

Die erste Billion ist immer die schwerste. 42 Jahre brauchte Apple, um den Börsenwert in den 13-stelligen Bereich zu hieven. Mitte 2018 war es so weit. Danach ging es ganz schnell: Schon im August 2020 erreichte der iPhone-Konzern die Marke von zwei Billionen. Niemals in der modernen Wirtschaftsgeschichte war ein Unternehmen mehr wert! Zum Vergleich: SAP kommt als DAX-Riese auf umgerechnet rund 157 Milliarden Dollar, LVMH als größter Europäer auf 460 Milliarden.



Apple führt einen kleinen elitären Kreis an: den Club der Billionäre. Sechs Unternehmen (Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon und Nvidia haben Einlass. Jedes dieser Unternehmen erzählt eine eigene Erfolgsgeschichte. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten, die Investoren bei der Suche nach den nächsten Mitgliedern im Club der Billionäre helfen können.

Worauf es dabei ankommt und welche Aktien als nächstes in den Club der Billionäre Einzug halten könnten, das erfahren Sie jetzt im neuen Heft.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft: