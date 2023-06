Die EU-Kommission hegt schon seit Längerem Pläne rund um einen digitalen Euro, die sich jetzt mehr und mehr konkretisieren. Doch bedeutet das für Jeden am Ende des Tages weniger Freiheit und mehr Kontrolle?

Es klingt wie ein Szenario aus dem Buch 1984 von George Orwell, doch leider ist es eine reale Geschichte: die Notenbank beabsichtigt den digitalen Euro einzuführen. Ein Prototyp der Zentralbankwährung (korrekter Begriff dafür ist CBDC) wurde dabei schon vor einer Woche fertiggestellt. Nun will die EU-Kommission ihre Pläne rund um eine eigene Währung durchsetzen.

Digitaler Euro soll kommen! Wird Bargeld abgeschafft?

Laut internen Informationen, die der Deutschen Presseagentur vorliegen, soll man einen Gesetzesentwurf vor das Parlament in Brüssel bringen wollen, dass es Verbrauchern erlaubt mit dem digitalen Euro neben Bargeld zu bezahlen.

Allerdings gibt es seit Längerem auch immer wieder Stimmen, welche sogar die Abschaffung von Bargeld befürworten. Teilweise ist hier von einem Verbot bis 2030 die Rede.

Digitaler Euro vorläufig kein Ersatz für Bargeld

Bisher soll der CBDC aber kein Ersatz für Bargeld sein, doch man fragt sich natürlich, was er sonst sein soll. Denn tatsächlich sticht bisher nicht hervor welchen Mehrwert eine solche Währung im Zeitalter von digitalen Banken, Kreditkarten & Co. hat.

Trotzdem wird man vermutlich am 28. Juni den Gesetzesentwurf auf den Weg bringen und im Oktober nähere Schritte definieren. Doch was bedeutet das für Verbraucher?

Werden wir bald alle zum gläsernen Menschen?

Tatsächlich entbehrt das Projekt nicht einer Menge aufkommender Skepsis, denn Zentralbankwährungen sind von der Notenbank kontrollierte Coins, deren Transfers stets nachverfolgt werden können. Der Begriff von Geld als “geprägte Freiheit” wäre damit ade, denn staatliche Institutionen könnten stets die eigenen Handlungen nachverfolgen.

Zudem ist es mit CBDCs viel einfacher Guthaben zu inflationieren bzw. zu sperren oder aufzuwerten. Diese neuen Just-in-Time-Tools für die Notenbank sind demnach ein mächtiges Instrument, womöglich zu mächtig für eine gesunde Demokratie.

So geht es mit dem digitalen Euro jetzt weiter

Allerdings ist noch nicht bekannt, wie der digitale Euro aussehen wird und welche Spezifikationen hier implementiert sind. Verbraucher sollten also warten, aber auf der Hut sein, denn noch nie in der Geschichte hat die Aufgabe von Freiheit durch eine große Masse von Menschen einen positiven Effekt auf die Stabilität einer Gesellschaft und ihrer Vermögenswerte gehabt.

