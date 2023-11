Der Bitcoin glänzt aktuell mit einem Kursplus von 35 Prozent auf 30-Tage-Sicht und andere Coins verzeichneten sogar noch größere Kursgewinne in den vergangenen Wochen und Monaten. Traditionelle Anlagen können hier kaum mithalten. Die hohen Renditechancen machen Kryptos für Anleger interessant.

Selbst die großen Player im Finanzsystem haben mittlerweile das enorme Potenzial der Kryptowährungen erkannt. So haben sowohl BlackRock – der größte Vermögensverwalter der Welt – und Fidelity in den USA Zulassungsanträge für Spot-ETFs auf den Bitcoin eingereicht. Damit könnten Profianleger ihr Geld oder das ihrer Kunden über die physischen ETFs in Bitcoin investieren, was auf kräftige Kapitalzuflüsse in die junge Anlageklasse hoffen lässt. Das wiederum könnte enorme Auswirkungen auf den Kurs haben.

Auch das Bitcoin-Halving könnte für weiteres Kurswachstum sorgen. Dabei wird die Menge an Bitcoin, die Miner für das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain erhalten, pro neuem Block halbiert. Jedes Halving hat bisher zu einem Wertanstieg in den folgenden 6 bis 12 Monaten geführt. 2020 hatte sich der Kurs sogar verdreifacht.

Jetzt einsteigen und Kursgewinne mitnehmen

Mit einer Zulassung der Spot-ETFs rechnen Branchenkenner bis Anfang 2024, das Halving wird im kommenden Frühjahr stattfinden. Nutzen Sie diesen Zeitpunkt, um mit dem Indexzertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index breit in Kryptowährungen zu investieren. Zumal sich auch führende Krypto-Experten wie Luke Nolan von Coinshares sicher sind, dass es nicht nur beim Run auf Bitcoin bleiben wird: „Verschiedene Marktteilnehmer bereiten derzeit einen Ethereum-ETF vor, dessen Validierung frühestens für Mitte oder Ende 2024 geplant ist. Und dann dürfte absehbar sein, dass das aktuelle Bitcoin-Momentum auch die Ethereum-Blockchain erreichen wird.“

Bitcoin und Ethereum sind neben weiteren etablierten Kryptowährungen wie Solana und XRP Bestandteil des Best of Krypto Index von BÖRSE ONLINE. Der Index bietet Anlegern die Möglichkeit, per Zertifikat auf die 10 größten Krypto-Coins – ausgewählt nach ihrer Marktkapitalisierung – zu setzen und damit breit in den Kryptomarkt zu investieren. Zweimal jährlich findet eine Anpassung statt.

Zum Best of Krypto Index

Ein weiterer großer Vorteil: Für den Handel des Index ist kein Konto (keine Wallet) bei einer Kryptobörse nötig. Das Index-Zertifikat (WKN A2URSJ) können Sie ganz einfach und bequem über Ihren Broker handeln.

Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebelzertifikaten zur Verfügung.