Der spanische Plasmaspezialist hat hohe Schulden. Doch nun steigen die Erträge und die Investitionen fallen. Eine Entschuldungswette, der Analysten hohes Kurspotenzial zusprechen

Eines der spannendsten Investments sind Entschuldungswetten. Firmen, die eine hohe Verschuldung mit sich schleppen, werden an der Börse mit sattem Abschlag bewertet. Das gilt aktuell umso mehr, weil die Zinskosten gestiegen sind. Auf der Habenseite der Spekulation: Gelingt es, die Nettoschulden zu senken, ohne dabei Ertragspotenzial einzubüßen, legt der Aktienwert deutlich zu. Das Risiko: Wird die Entschuldung nicht aus eigener Kraft geschafft, müssen Anleger mit einer massiven Kapitalverwässerung rechnen. Ein heißes Entschuldungsinvestment sind diese Aktien.

Der spanische Konzern blickt auf eine lange Historie zurück. 1928 zeigte das Unternehmen, dass Blut gespendet, gespeichert und wiederverwendet werden kann. In dem Geschäft mit Blutplasma ist man immer noch vertreten, gilt heute aber als einer der drei größten Anbieter von Plasmaprodukten weltweit. Um die führende Marktstellung zu erreichen, waren umfangreiche Investitionen und Übernahmen nötig. Die Branche ist nun konsolidiert, die drei führenden Firmen haben rund 80 Prozent Marktanteil. Der Preis, den das Unternehmen dafür zahlte, ist eine Nettoverschuldung von mehr als neun Milliarden Euro. Dem steht ein Börsenwert von rund 5,8 Milliarden Euro gegenüber. Dieses Missverhältnis offenbart den Hebel.

