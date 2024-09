Beim Neobroker finanzen.net zero gab es kürzlich eine wichtige Änderung bei den Funktionen, die besonders Dividendenanleger betrifft. So wurde das Angebot beim Depot jetzt umgestaltet und das müssen Kunden dazu wissen.

Bei Neobrokern gibt es immer wieder einige Änderungen bei den Funktionen und beim Angebot – nun auch bei finanzen.net zero, dem Testsieger des BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleichs. Betroffen sind davon besonders Dividendenanleger, allerdings im positiven Sinne:

Wichtige Änderung beim Neobroker finanzen.net zero

Denn seit Neuestem ist es bei finanzen.net zero möglich, seine Dividenden automatisch zu reinvestieren. Wie der Broker in einer Mail an seine Kunden mitteilte, kann ab jetzt eine Funktion mit dem Namen “Dividende automatisch reinvestieren” aktiviert werden (diese findet sich im Verwaltungsbereich). Dadurch wird die erhaltene Nettoausschüttung jeweils in das entsprechende Wertpapier gespart.

Zudem besteht die Möglichkeit für Anleger zwischen einer sofortigen Reinvestition (ab einem Betrag von 1 Euro) oder einer späteren (ab einem Betrag von 25 Euro) zu wählen.

Die sonstigen Konditionen mit günstigen Handelsgebühren ab 0 Euro, einem riesigen kostenlosen Sparplanuniversum und der einfachen Handhabbarkeit bleiben bestehen. Hier geht es zum Angebot von finanzen.net zero.

Dividendenanleger dürfen sich freuen

Dementsprechend hat finanzen.net zero sein Angebot durch eine weitere interessante Funktion erweitert, die im Wettbewerb mit einer Scalable Capital oder einer Trade Republic hervorsticht (wie diese Anbieter im Vergleich abschneiden, erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich).

Wie wichtig es sein kann, auf diese Funktion zurückzugreifen, zeigt übrigens die folgende Grafik, die die Auswirkungen von reinvestierten Dividenden auf den eigenen Vermögensaufbau beschreibt:

Morningstar / Hartford Funds S&P500 Performance mit und ohne reinvestierten Dividenden

Dementsprechend kann es sich langfristig lohnen, die neueste Funktion des Neobrokers zu nutzen.

