Was ist am Aktienmarkt eine Baisse? Ein Rückschlag der Kurse um ein Fünftel, gemessen von ihrem jüngsten Hoch. Was ist eine Korrektur? Ein Rückgang von mehr als einem Zehntel. Das Tech-Barometer Nasdaq 100 ist Anfang August mit Einbußen von mehr als zehn Prozent in den Korrekturmodus übergegangen. In Deutschland tauchte der DAX ab, der „Angst-Indikator“ VDAX, der erwartete Kursschwankungen der nächsten 30 Tage anzeigt, schoss hoch. Und Japans Leitindex Nikkei verlor seit dem Hoch im Juli mehr als 20 Prozent — dort herrscht bereits Baisse.



Ursache der Abstürze: Der US-Arbeitsmarktbericht hatte mit einem unerwartet niedrigen Stellenaufbau von nur etwas mehr als 100.000 Stellen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit Ende 2021 enttäuscht. Bereits zuvor war der ISM-Einkaufsmanagerindex insgesamt schwach ausgefallen. Die neue Yen- Stärke macht zudem Japan zu schaffen.

Härtere Zeiten. Es ist rauer geworden an den Börsen, und Strategen erwarten jetzt weiter heftigere Kursschwankungen an den Aktienmärkten, die bis in den Herbst anhalten dürften. (…)

In einem solchen Umfeld suchen Investoren nach Sicherheit. Die finden sie bei drei Strategien, bei denen wir belegen, dass sie nie unter Kaufkurs standen oder stehen sollten

Die €uro-Redaktion bietet Ihnen drei Sicherheits-Strategien:

Erstens ein Depot mit zehn starken Aktien, deren schlechtestes Durchschnittsergebnis in den letzten zehn Jahren ein Zuwachs von 12% war.



Zweitens beschreibt die Redaktion ein ausgewogenes Paket aus vier ETFs, das im selben Zeitraum einen Wertzuwachs von über 50% erreichte.



Drittens gibt es in der Titelstory zwei Zertifikatelösungen, die den Einsatz bestmöglich absichern und zugleich ordentliche oder gar unbegrenzte Renditechancen wahren.



Lesen Sie die ausführliche Titelstory in der neuen Ausgabe von €uro und profitieren Sie von Sicherheit in Ihrem Depot.







Weitere Themen im Heft:

Der neue Wahl-Trade

Donald Trump gegen Kamala Harris – die ökonomische Analyse (S.14)



„Klappt das mit der Wasserstoff-Revolution, Herr Ponikwar?“

Werner Ponikwar, Vorstandschef des Elektrolyseherstellers Thyssenkrupp Nucera, über den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft und die Aussichten für grünen Wasserstoff (S.22)



Mit Brief und Siegel

Digitalisierung und Nachhaltigkeit verlangen mehr und mehr Qualitätskontrollen. Profiteure

sind große Prüfkonzerne – auch wenn einer an der Börse gerade Ärger hat (S.66)



Hohe Roh-Marge

Ohne Rohstoffe läuft auch in der digitalen Wissensgesellschaft nichts. Zudem gelten sie als

guter Inflationsschutz. Fünf Aktienfavoriten für Ihr Depot (S.76)



Schwarzgeld weiß gewaschen

Ende September werden dem Fiskus Daten zu Auslandskonten aus 111 Staaten gemeldet.

Bei der Geldwäschebekämpfung droht dagegen hierzulande Stillstand (S.120)

