Im großen Expertengespräch erzählen Deutschlands führende Börsengrößen, welche Assetklassen sie favorisieren, wo es für Anleger im Endspurt des Jahres 2023 noch was zu holen gibt und warum so mancher Experte doch nicht wirklich an die Jahresendrally glaubt

Es ist mal wieder diese nervige September-Schwäche: Nachdem die Notenbank in den USA den Leitzins zwar auf demselben Niveau hielt, sich jedoch eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr vorbehält, gingen die Börsen erneut auf Tauchstation. Anleger, die etwas Mut mitbringen, sollten die momentane Schwäche nutzen, um günstig in den Markt einzusteigen. Denn immer, wenn es runter geht, erwischt es auch Unternehmen, die zu Unrecht abgestraft werden. BÖRSE ONLINE hat mit sieben führenden Marktexperten gesprochen und gefragt, wo es sich lohnt, aktuell einzusteigen. Herausgekommen sind vielfältige Meinungen und Einschätzungen. So ist etwa Carsten Klude sehr optimistisch, dass der DAX bis zum Jahresende bei 17.000 Punkten steht. Altmeister Jens Ehrhardt mahnt hingegen zur Vorsicht und erwartet in den USA eine deutliche Abwärtsbewegung. Positiv gestimmt für Gold ist Mark Valek, und Frank Fischer sieht bei ausgewählten Qualitätstiteln hohes Potenzial. Für Peter E. Huber gibt es in unbeliebten Branchen wie Banken, Öl und Gas Kurschancen. Für Folker Hellmeyer ist BASF als größtes Chemieunternehmen der Welt Profiteur einer langfristig wachsenden Weltwirtschaft. Hendrik Leber bleibt weiterhin optimistisch und hat spannende Titel gefunden — etwa in der Biotechbranche. Einig sind sich allerdings nahezu alle: Es knistert an den Märkten, die Spannung ist extrem hoch. Und die Volatilität bleibt wohl noch eine Weile bestehen.

Lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, wie sich die Profis positionieren.

Weitere Themen im Heft:

Auftrieb für die Aktie

Ein Teilverkauf der Techniksparte könnte viel Geld einbringen und die stärkere Ausrichtung aufs Kerngeschäft vorantreiben. Da profitiert das Unternehmen derzeit von starker Passagiernachfrage (S.28)

Hohes Gewinnpotenzial

Der Badausstatter will den belgischen Wettbewerber Ideal Standard übernehmen. Der Deal ist riskant, bietet jedoch enormes Potenzial (S.30)

Sieben mit Siegel

Die kleinen Aktien laufen hinterher es gibt einiges aufzuholen. Sieben Aktien bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis passt (S.32)

Kleiner, aber besser

Mit dem Verkauf seiner Ölsparte ist der Spezialist für Infrastrukturlösungen deutlich geschrumpft, die mittelfristigen Aussichten haben sich jedoch spürbar verbessert. (S.38)

Daten, Zukunft und Gewinne

Mit ihrem neuesten Produkt Flashblade „E“ wird der Energieverbrauch um 80 Prozent reduziert und zudem Platz gespart. Mit ihrem SaaS-Ansatz laufen die Kalifornier außer Konkurrenz (S.40)

