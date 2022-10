In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen die besten Aktien-Strategie für eine unsichere Börsen. Denn es gibt sie – und sie sind auch nicht besonders kompliziert: Allwetter-Anlagestrategien, mit denen Sie den Markt auch und gerade in schwierigen Zeiten schlagen

Was sagt es über das Bör­senjahr 2022 aus, wenn die aktuellen Zahlen des US-Arbeitsmarkts „zu gut“ sind und infolge­ dessen die Kurse fallen?

Richtig, wir haben es mit einer besonderen Si­tuation zu tun. Einer sehr besonderen. Nie war die Stimmung der US-Anleger seit Datenerfas­sung schlechter — nicht einmal während der Finanzkrise oder Dotcom­-Blase. Und die ame­rikanische Zentralbank scheint angesichts der robusten Arbeitsmarktzahlen weiterhin gewillt zu sein, die Zinsen ungehindert anzuheben. Zu groß sei das Risiko, dass die Inflation weiterhin steige, so das Narrativ, welches die Börse im Krisenmodus verharren lässt.

Und als ob dies noch nicht genug wäre, bangt halb Europa vor einem kalten Winter. Durch die Explosionen auf der Krim­-Brücke wurde die nächste Eskalationsstufe im Krieg erreicht. Ein Ende — wie auch immer dies aus­ sehen soll — scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Die alles entscheidende Frage: Wie soll man in einer Zeit handeln, in der scheinbar keine Gesetzmäßigkeiten mehr gelten? Unsere Ant­wort: neue Gesetzmäßigkeiten finden, die schon seit Jahrzehnten erprobt sind.

Drei neue Börsenstrategien

BÖRSE ONLINE hat für Sie drei Strategien analysiert, mit denen Sie nachweislich genau solche schweren Perioden schadlos überste­hen. Strategien, die seit Jahrzehnten bewei­sen, dass sie Ihnen als Anleger das Maximum an Konstanz liefern. Methoden, die Sie vor der Unruhe an den Märkten schützen, weil diese das Risiko signifikant verringern und dennoch — oder gerade deshalb — langfristig überzeugende Renditen einfahren. Und für alle diese Taktiken gilt: Sie sind vergleichswei­se unkompliziert.

Das perfekte Portfolio

Wir demonstrieren Ihnen, wie Sie das „per­fekte Portfolio“ nachbauen, welches unter Ex­perten als eine der sinnvollsten Asset-­Allokationen überhaupt angesehen wird und einen famosen Track Record aufweist — gerade in schwierigen Marktphasen.

Wir erklären Ihnen, welche Unternehmen schon seit über 50 Jahren in Folge ihre Divi­dende jedes Jahr steigern, wieso diese Traditi­on mit an Sicherheit grenzender Wahrschein­lichkeit auch in den kommenden Jahren fort­ geführt werden wird und weshalb dies der ultimative Risikopuffer für Sie ist.

Plus: Wir zeigen Ihnen eine Timing­-Strate­gie, die von 1973 bis heute in lediglich drei Jah­ren eine negative Performance aufweist — und das mit einem maximalen Verlust von 2,3 Pro­zent. Drei Wege. Drei Möglichkeiten, wie Sie Ihr Depot so aufstellen können, damit Sie für diese und für jede Krise in der Zukunft mit Sicherheit gewappnet sind.

Alle drei Aktien-Strategien für eine unruhige Börse lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

E-Commerce-Firmen zum Discount XXXLutz will den Möbelhändler Home24 von der Börse nehmen. Vielleicht der Anfang einer größeren Übernahmewelle im Onlinehandel. Börse Online suchte weitere attraktive Ziele heraus (S. 26)

XXXLutz will den Möbelhändler Home24 von der Börse nehmen. Vielleicht der Anfang einer größeren Übernahmewelle im Onlinehandel. Börse Online suchte weitere attraktive Ziele heraus (S. 26) Gut und günstig Dieser Logistikkonzern verdiente im dritten Quartal viel mehr, als Analysten erwartet hatten. Nun wird die Gewinnprognose erhöht. Ein Anstieg der Dividende ist möglich. Die Aktie ist zu niedrig bewertet (S. 30)

Dieser Logistikkonzern verdiente im dritten Quartal viel mehr, als Analysten erwartet hatten. Nun wird die Gewinnprognose erhöht. Ein Anstieg der Dividende ist möglich. Die Aktie ist zu niedrig bewertet (S. 30) Verdienen mit Fracking Binnen zwei Jahren hat dieser Fracking-Spezialist seine Bilanz saniert und verdient dank gestiegener Öl- und Gaspreise prächtig. Ein Einstieg ist aktuell reizvoll (S. 34)

Binnen zwei Jahren hat dieser Fracking-Spezialist seine Bilanz saniert und verdient dank gestiegener Öl- und Gaspreise prächtig. Ein Einstieg ist aktuell reizvoll (S. 34) Der TikTok-Tornado Welcher KI-Konzern hinter der beliebtesten App der Welt steckt, warum dies das Aus für Meta und Probleme für Google bedeuten könnte und weshalb die App ein trojanisches Pferd aus China ist (S. 38)

Welcher KI-Konzern hinter der beliebtesten App der Welt steckt, warum dies das Aus für Meta und Probleme für Google bedeuten könnte und weshalb die App ein trojanisches Pferd aus China ist (S. 38) Wem das schwache Pfund nutzt Großbritannien ist immer für Schlagzeilen gut. Zuletzt hat die Regierung für Turbulenzen am Währungsmarkt gesorgt. Was einigen britischen Unternehmen aber sogar gelegen kommt (S. 46)

