BÖRSE ONLINE hat die 25 Unternehmen ermittelt, die ihre Dividenden am nachhaltigsten steigern und deren Aktien das Potenzial haben, den Markt langfristig zu schlagen. Ergebnis: Geld verdoppeln plus Dividende kassieren

Dividendenindizes gibt es fast wie Sand am Meer. Als BÖRSE ONLINE vor einem Jahr beschloss, einen eigenen, besonders nachhaltigen Dividendenindex zu kreieren, war deshalb klar: In die Auswahl sollten die Unternehmen kommen, die ihre Dividenden am nachhaltigsten steigern und deren Aktien eine herausragende Wertentwicklung versprechen: nicht die Titel mit der höchsten Dividendenrendite, sondern die mit dem langfristig stärksten Dividendenwachstum.

Das Ergebnis hat uns selbst überrascht. Um 132,47 Prozent wäre der Index in den zurückliegenden acht Jahren gestiegen, während der MSCI World als Vergleichsmaßstab nur um 89,31 Prozent vorankam. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 11,04 Prozent (MSCI 8,25) — und ist auch nur eine Momentaufnahme. Ende 2021, also vor Kriegsausbruch in der Ukraine, lag das Plus schon bei 150 Prozent. Die 100-Prozent-Marke war bereits im Frühjahr 2021 erreicht worden, fast genau sechs Jahre nach dem (fiktiven) Starttermin.

Dividendenaristokraten der Zukunft

Wie die Berechnungen des Indexanbieters Solactive ergaben, der unsere Ideen umsetzte, stellten sich 25 Aktien als ideale Anzahl für ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis heraus. Die eindrucksvolle Kursperformance geht zudem auf die Idee der Redaktion zurück, nicht nur die klassischen Dividendenaristokraten zu untersuchen, die ihre Ausschüttungen seit 25 Jahren steigern, sondern vor allem auch Unternehmen, die diesen Weg noch vor sich haben. Voraussetzung war, dass in den zurückliegenden zehn Jahren lückenlos Dividenden bezahlt wurden und diese seit fünf Jahren immer gestiegen oder zumindest gleich geblieben sind.

Um sicherzustellen, dass keine Substanz ausgeschüttet wird, durfte die Dividende nicht höher sein als der Nettogewinn, außerdem musste der Cashflow in den vergangenen drei Jahren stets positiv sein. Um relative Schwäche zu vermeiden, wurden die zehn Prozent der infrage kommenden Aktien mit der schlechtesten Zwölfmonatsperformance ausgeschlossen. Von den übrig gebliebenen Kandidaten kommen die 75 mit der höchsten Dividendenrendite in die Auswahlliste.

Um eine vernünftige Risikostreuung zu erreichen, werden aus jeder Branche die beiden Aktien mit der besten Fünfjahresperformance in den Index aufgenommen. Das entspricht bei zehn Sektoren 20 Aktien. Für einen zusätzlichen Renditekick sollen die fünf Unternehmen sorgen, die keiner Sektorbeschränkung unterliegen. Hier werden — unabhängig von der Branche — die fünf Papiere mit der absolut besten Fünfjahresperformance ausgewählt. Auch wenn Daten aus der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft sind: Dank der steigenden und kontinuierlich reinvestierten Dividenden geht die Redaktion davon aus, dass sich das eingesetzte Kapital weiterhin in regelmäßigen Abständen verdoppeln wird — ob nun alle sechs, sieben oder acht Jahre.

