In diesem Jahr sind der Künstliche Intelligenz Index (WKN DA0ABV) und der Best of Krypto Index (WKN A2URSJ) von BÖRSE ONLINE in der Kategorie „Zertifikat des Jahres" nominiert.

Ein Besuch bei der feierlichen Preisverleihung am 23. November 2023 in der Hauptstadt ist inklusive.

Über den KI Index:

KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Wählen Sie den KI Index zum „Zertifikat des Jahres“.

Über den Best of Krypto Index:

Kryptowährungen sind in kurzer Zeit zu einer viel diskutierten Anlageform geworden. In dem hochvolatilen Markt waren es bisher allerdings eher die risikofreudigen Anleger, die in Bitcoin und Co investiert waren. Die weltweite Nutzung von Kryptowährungen hat laut UNCTAD während der Covid-19-Pandemie aber exponentiell zugenommen und die Anzahl der Kryptonutzer soll bis 2027 auf 350 Millionen ansteigen. Grund genug für BÖRSE ONLINE ein entsprechendes Finanzprodukt in ihre Indexwelt aufzunehmen. Der Best of Krypto Index bündelt die 10 größten Krypto-Coins, bewertet nach Ihrer Marktkapitalisierung. So zählen unter anderem Bitcoin, Ethereum und XRP zum Index-Portfolio. Wählen Sie der Best of Krypto Index zum „Zertifikat des Jahres“.